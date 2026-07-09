'양민혁·손정범 배출' 국내 최고 유소년 대회 '2026년 K리그 유스 챔피언십', 11일 개막

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[스포츠조선 윤진만 기자]'한국 축구의 미래' K리그 유스가 실력을 겨루는 2026년 K리그 유스 챔피언십이 11일 개막한다.

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K리그 유스 챔피언십은 K리그 전 구단 산하 유소년 팀이 모두 참가하는 대회로, 2015년 시작되어 올해로 12회째를 맞았다. K리그 유스 챔피언십은 지금까지 한국 축구를 대표하는 수많은 유망주를 배출해 왔다. 고등학생 신분으로 K리그에서 두각을 나타낸 뒤 잉글랜드 프리미어리그(EPL)로 진출한 양민혁(전 강원, 현 토트넘)과 박승수(전 수원 삼성, 현 뉴캐슬), 올 시즌 K리그 최고의 신예로 손꼽히는 손정범(서울) 김예건(전북) 등이 이 대회를 누볐다.

고등부 대회인 K리그 U-18·U-17 챔피언십은 11일부터 23일까지 총 13일간 충남 천안에서 열린다. U-18 대회에는 27개팀이 참가하며, 7개 조로 나뉘어 조별리그를 치른 뒤 16강 토너먼트를 진행한다. 결승전은 23일 오후 7시 천안축구센터에서 열린다. 저학년 대회인 U-17 챔피언십에도 27개팀이 참가한다. 7개조 조별리그와 8강 토너먼트를 거쳐 22일 오후 7시 천안축구센터에서 결승전이 열린다.

중등부 대회인 K리그 U-15·U-14 챔피언십은 8월 8일부터 20일까지 마찬가지로 충남 천안에서 개최된다. U-15 대회에는 27개팀이 참가하며, 7개 조로 나뉘어 조별리그를 치른 뒤 16강 토너먼트를 진행한다. 결승전은 8월 20일 오후 7시 천안축구센터에서 열린다. 저학년 대상 U-14 대회 역시 27개팀이 참가해 조별리그와 8강 토너먼트를 거치며, 결승전은 8월 19일 오후 7시 천안축구센터에서 열린다.

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고등부와 중등부 대회는 K리그 유스 공식 유튜브 채널에서 토너먼트 경기부터 생중계되며, 결승전은 MAXPORTS 채널을 통해 TV로도 생중계된다.

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마지막으로 초등부 대회인 K리그 U-12·U-11 챔피언십은 이달 14일부터 20일까지 총 7일간 경상북도 영덕군에서 열린다. U-12 대회에는 K리그 U-12 29개팀과 J리그 초청팀인 반포레 고후가 참가해 총 30개팀이 경쟁한다. U-11 대회에는 K리그 26개팀이 참가하며, 두 대회 모두 토너먼트 없이 조별리그 방식으로 진행된다.

K리그 유스 챔피언십은 지난 10여 년간 유소년 선수들의 기량 발전을 위해 다양한 시도를 거듭하며 국내 최고의 유소년 대회로 자리매김했다. 올해에도 전 경기 영상 분석 데이터 제공, EPTS를 활용한 피지컬 데이터 제공, 야간 경기 개최, 쿨링브레이크 실시, 초등 저학년 선수들을 위한 미니축구 푸니뇨(Funino) 실시 등 선수 육성과 경기력 향상을 위한 차별화된 운영이 이어진다.

윤진만 기자 yoonjinman@sportschosun.com