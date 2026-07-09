'AI와 인간 문어의 예측이 일치했다' 英 BBC 전문가 크리스 서튼, '프랑스가 모로코 2-1로 잡는다' 예측..'사이바리 부상 공백 크다'

This combination of pictures created on July 07, 2026 shows France's forward #10 Kylian Mbappe running with the ball at the Philadelphia Stadium in Philadelphia on June 22, 2026, and Morocco's midfielder #11 Ismael Saibari controlling the ball at the Boston Stadium in Foxborough on June 19, 2026. France and Morocco will meet in a 2026 World Cup quarter-final football match at Boston Stadium in Foxborough on July 9, 2026. (Photo by ROBERTO SCHMIDT and FRANCK FIFE / AFP)

This combination of pictures created on July 07, 2026 showsFrance's forward #10 Kylian Mbappe (R) celebrating scoring his team's first goal with forward #07 Ousmane Dembele at the New York/New Jersey Stadium in East Rutherford on June 30, 2026, and Morocco's defender #14 Issa Diop celebrating scoring his team's first goal with Morocco's forward #09 Soufiane Rahimi at the Monterrey Stadium in Guadalupe on June 29, 2026.. France and Morocco will meet in a 2026 World Cup quarter-final football match at Boston Stadium in Foxborough on July 9, 2026. (Photo by FRANCK FIFE and CARL DE SOUZA / AFP)

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[스포츠조선 노주환 기자]영국 BBC 전문가 크리스 서튼이 프랑스-모로코의 북중미월드컵 8강전에서 '프랑스 승리'를 점쳤다. 구체적인 스코어는 프랑스의 2대1 승리를 예상했다.

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크리스 서튼은 잉글랜드 출신으로 현재 축구 전문가로 활동하고 있다. 1990년대 프리미어리그 블랙번 로버스의 주전 스트라이커로 활약하며 팀의 리그 우승을 이끌었고, 현재는 BBC 등에서 자신의 의견을 전하고 있다. 프랑스와 모로코는 10일 오전 5시(한국시각) 미국 보스턴 스타디움에서 격돌한다. 승자는 준결승에 선착한다. 지는 쪽은 집으로 돌아간다.

서튼은 BBC에서 '나는 이번 월드컵이 시작할 때부터 프랑스의 우승을 지지해왔으며, 지금에 와서 마음을 바꿀 생각은 없다. 모로코가 프랑스를 이길 역량은 있지만, 그렇게 하려면 이번 대회에서 지금까지 단 한 번도 해보지 못한 일, 즉 90분 내내 경기를 잘 치러내는 모습을 보여주어야 할 것'이라고 주장했다. 막강한 공격력을 앞세운 프랑스는 32강에서 스웨덴을 3대0으로 대파했다. 직전 16강전에서 탄탄한 수비를 앞세운 파라과이 상대로 고전하다가 1대0 승리했다. 모로코는 32강에서 네덜란드 상대로 연장전에 이은 승부차기 혈투 끝에 3-2로 눌렀고, 16강에서 공동 개최국 캐나다를 맞아 3대0 대승을 거두고 8강에 올랐다.

서튼은 '모로코는 16강 캐나다전 전반전에 정말 부진했고 매우 무기력해 보였다. 그들은 경기 중 특정 구간에서만 진짜 위력적인 모습을 보여주는 팀인데, 이번에도 그렇게 경기를 시작한다면 큰 문제에 봉착할 것'이라며 '모로코는 강력한 팀이자 기술도 뛰어나지만, 핵심 공격수인 이스마엘 사이바리의 부상 역시 타격이 크다. 그가 전방에 없는 상태에서 프랑스에 타격을 줄 수 있을지는 정말 잘 모르겠다'고 전망했다. 모로코의 주전 공격수 사이바리는 직전 캐나다전 전반, 햄스트링을 다쳤다. 이번 프랑스전 출전이 사실상 어렵다고 한다.

This combination of pictures created on July 07, 2026 shows France's forward #10 Kylian Mbappe reacting at the New York/New Jersey Stadium in East Rutherford on June 16, 2026, and Morocco's defender #02 Achraf Hakimi looking on at Atlanta Stadium on June 24, 2026. France and Morocco will meet in a 2026 World Cup quarter-final football match at Boston Stadium in Foxborough on July 9, 2026. (Photo by FRANCK FIFE and Darrian Traynor / various sources / AFP)

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서튼은 '지난 경기에서 프랑스가 파라과이의 도발에 직면했을 때 차분함을 유지하며 보여준 진정한 투지를 확인했고, 그들의 실력에 대해서는 이미 알고 있다'면서 '그 경기에서 데지레 두에가 교체 출전해 차이를 만들어냈는데, 이는 프랑스가 가진 전력의 깊이를 보여준다. 프랑스의 두터운 스쿼드와 사이바리의 결장을 고려할 때 프랑스의 승리를 선택한다'고 설명했다. 프랑스는 후반 조커 두에가 페널티킥을 유도했고, 킬리안 음바페가 그걸 성공시켜 한골차 승리했다.

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BBC는 AI의 결과 예측도 프랑스의 2대1 승리를 찍었다고 공개했다.

노주환 기자 nogoon@sportschosun.com