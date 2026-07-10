[오피셜] 차두리의 화성, 연령별 대표팀 출신 '특급 크랙' 손승범 임대 영입

사진=화성

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[스포츠조선 김대식 기자]화성FC가 차세대 측면 공격수 손승범을 임대 영입하며 하반기를 위한 전력보강에 나선다. <스포츠조선 7월 9일 단독 보도>

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손승범은 좌우 측면을 모두 소화할 수 있는 공격 자원으로, 하반기 상위권 도약을 노리는 화성FC의 공격진에 힘을 보탤 전망이다.

손승범은 고교 시절 팀의 K리그 유스 챔피언십 우승을 이끌며 일찌감치 주목받았다. 2023년 프로 무대에 직행한 뒤 K리그1에서 데뷔골을 기록했고, U-23 대표팀에 발탁되는 등 연령별 대표팀을 거쳤다.

손승범은 공을 잡는 순간 직선적인 돌파가 주특기로 수비수와 일대일 상황에서 과감하게 승부를 건다. 순간 가속이 빨라 역습 국면에서 특히 위력적이며, 뒷공간이 열렸을 때 파고드는 침투 타이밍이 좋다는 평가를 받는다.

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전술적 활용 폭이 넓다는 점도 강점이다. 좌우 측면을 모두 소화할 수 있고, 측면에서 중앙으로 파고들며 슈팅까지 연결하는 움직임도 갖췄다. 스피드와 돌파, 전술적 유연성까지 갖춘 손승범이 화성FC 공격의 새로운 활로를 열어줄 것으로 기대하고 있다.

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손승범은 "어린 시절 저의 성장을 함께해주신 스승분들과 프로 무대에서 다시 만나게 돼 감회가 남다르다. 빠르게 팀에 녹아들어 화성FC 팬분들께 좋은 모습으로 인사드리겠다." 는 소감을 밝혔다.

한편 화성FC는 월드컵 휴식기 동안 조직력을 다듬은 뒤, 오는 11일(토) 오후 7시 30분 화성종합경기타운에서 파주 프런티어 FC와 홈경기를 치른다.