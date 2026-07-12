[월드컵 리뷰]'케인-홀란' 소문난 9번 잔치? '10번' 벨링엄이 주인공! 잉글랜드 8년 만에 4강 진출, 노르웨이전 연장 끝에 2-1 승리

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[스포츠조선 이현석 기자]'9번'들의 잔치인 줄 기대했던 경기는 '10번' 벨링엄의 독무대였다.

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잉글랜드는 12일 오전 6시(한국시각) 미국 플로리다주 마이애미 스타디움에서 열린 노르웨이와의 2026년 북중미월드컵 32강전에서 연장 혈투 끝에 2대1로 승리했다.

이번 승리로 잉글랜드는 지난 2018년 러시아 대회 이후 8년 만에 월드컵 4강에 올랐다. 잉글랜드의 상대는 아르헨티나-스위스의 8강 경기 승자다. 노르웨이는 이변으로서 이번 대회 역대 최초 8강에 올랐으나, 4강까지 기세를이어가지는 못했다.

'축구 종가'와 '돌풍'의 격돌이었다. 잉글랜드는 토마스 투헬 감독 선임으로 1966년 이후 60년 만에 정상을 노리는 팀, 전력부터 압도적이었다. 반면 노르웨이는 28년 만에 월드컵 본선에 올랐다. 매 순간이 역사이자, 이변이었다. 우세가 점쳐지는 쪽은 잉글랜드였으나, 8강까지 올라온 노르웨이의 저력을 무시할 수 없었다.

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노르웨이는 4-3-3 포메이션으로 나섰다. 엘링 홀란을 축으로 안드레아스 시엘데루프와 알렉산데르 쇠를로트가 좌우에 포진했다. 중원은 마르틴 외데고르, 산데르 베르게, 파트리크 베르그가 꾸렸다. 포백은 다비드 뮐레르 볼페, 토르비에른 헤겜, 크리스토패르 아예르, 율리안 뤼에르손이 구성했다. 외르얀 뉠란이 골문을 지켰다.

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잉글랜드는 4-2-3-1 포메이션으로 맞서?? 최전방 원톱에 해리 케인, 2선은 앤서니 고든, 주드 벨링엄, 노니 마두에케가 자리했다. 3선은 데클런 라이스, 엘리엇 앤더슨이 호흡을 맞췄다. 수비는 니코 오라일리, 마크 게히, 존 스톤스, 에즈리 콘사가 출격했다. 골키퍼 장갑은 조던 픽포드가 꼈다.

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전반 초반 잉글랜드가 기회를 노렸다. 전반 29분 해리 케인의 프리킥은 골문을 조금 벗어나며 아쉬움을 삼켰다. 노르웨이도 밀리지 않았다. 전반 중반부터 잉글랜드를 도리어 위협했다. 전반 35분 우측에서 올라온 크로스 박스 중앙에서 시도한 홀란의 헤더는 픽포드에게 잡혔다.

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노르웨이가 선제골을 터트렸다. 전반 36분 박스 좌측에서 외데고르의 패스을 잡은 시엘데루프의 슈팅이 그대로 골망을 흔들었다. 픽포드가 제대로 반응하지 못했다. 선제골 이후 격차를 벌리기 위해 분전했다. 전반 39분 쇠를로트가 박스 근처에서 시도한 발리슛은 골대 위로 향했다. 전반 40분 외데고르가 박스 우측에서 중앙으로 전진해 시도한 낮고 빠른 슈팅은 픽포드 선방에 막혔다.

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잉글렌드도 추격을 위해 분전했다. 전반 추가시간 결과물이 나왔다. 전반 추가시간 1분 고든이 좌측에서 내준 패스, 중앙으로 쇄도한 벨링엄이 이를 잡아낸 후 박스 깊숙한 곳에서 낮고 빠른 슈팅으로 골문 구석을 정확하게 찔렀다. 전반은 두 팀이 1-1로 마무리했다.

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후반에도 두 팀의 공세는 이어졌다. 후반 3분 에베레치 에제의 프리킥 슈팅은 벽에 걸렸다. 후반 8분 우측에서 올라온 크로스를 머리에 정확하게 연결한 홀란의 헤더는 픽포드가 몸을 날려 선방했다.

노르웨이가 위협적인 기회를 계속 시도했다. 후반 31분 코너킥 상황에서 올라온 공, 수비가 이를 걷어냈으나, 아예르가 재차 헤더로 마무리했다.골문으로 향한 공은 아쉽게 골대를 강타했다. 잉글랜도도 반격했다. 후반 추가시간 4분 우측에서 올라온 크로스를 벨링엄이 헤더로 연결했으나, 골대 옆으로 향했다.

두 팀은 승부를 가리지 못하고 1-1로 후반을 마치며 연장 혈투에 돌입했다.

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잉글랜드가 연장 전반 초반 경기를 뒤집었다. 연장 전반 3분 모건 로저스의 중거리 슛을 뉠란이 선방하자, 이를 문전으로 쇄도한 벨링엄이 재차 밀어넣어 멀티골을 터트리며 리드를 잡았다.

잉글랜드는 격차를 벌리고자 했다. 연장 전반 9분 제드 스펜스가 직접 과감하게 공을 몰고 전진해 박스 안으로 돌파했다. 주심이 이를 페널티킥으로 선언했으나, 비디오 판독(VAR) 결과 페널티킥이 취소됐다.

노르웨이는 연장 후반 시작과 함께 홀란을 빼고, 요르겐 스트란드 라르센을 투입했다. 다만 공격은 잉글랜드의 몫이었다. 연장 후반 5분 사카와 스펜스의 연이은 슈팅을 뉠란이 선방하며 노르웨이가 위기를 넘겼다.

노르웨이는 연장 후반 9분 오스카르 보브가 코너킥 상황에서 시도한 슈팅이 골대 위로 높게 뜨고 말았다. 노르웨이는 연장 후반까지 이어진 공세에도 잉글랜드 골문을 열지 못했다.

결국 경기는 잉글랜드의 2대1 승리로 마무리됐다.

이현석 기자 digh1229@sportschosun.com