"왜 물병을 코치에게 던져" 벨링엄 골 폭발, 노르웨이 감독 '기행'…물병 '실수', 가해자도→피해자도 없어

사진캡처=중계화면

사진캡처=중계화면

Norway's head coach Staale Solbakken comforts goalkeeper #01 Orjan Nyland after losing the 2026 World Cup football tournament quarter-final match between Norway and England at Miami Stadium in Miami Gardens on July 11, 2026. (Photo by CHANDAN KHANNA / AFP)

Advertisement

Advertisement

[스포츠조선 김성원 기자]스탈레 솔바켄 노르웨이 감독의 웃지 못할 '실수'가 화제다.

Advertisement

사상 첫 월드컵 8강에 진출한 노르웨이가 4강 문턱을 넘지 못하고 침몰했다. 노르웨이는 12일(한국시간) 미국 플로리다주 마이애미 스타디움에서 열린 잉글랜드와의 2026년 북중미월드컵 8강전에서 120분 연장 혈투 끝에 1대2로 역전패했다.

잉글랜드는 2018년 러시아 대회 이후 8년 만의 4강에 진출했다. 1966년 대회 이후 60년 만의 역대 두 번째 우승 도전을 이어갔다. 그러나 노르웨이는 사상 첫 4강 진출 기회를 허공으로 날렸다.

노르웨이의 간판 엘링 홀란은 침묵했지만 안드레아스 시엘데루프가 전반 36분 페널티에어리어 왼쪽에서 벼락 왼발 슈팅으로 골망을 흔들었다. 잉글랜드는 노르웨이의 '선수비 후역습'에 이렇다할 기회를 만들지 못했다.

Advertisement

그러나 단 한 번의 방심으로 동점골을 헌납했다. 전반 추가시간인 47분 주드 벨링엄이 허를 찔렀다. 그는 앤서니 고든의 크로스를 받아 노르웨이 수비수 3명 사이를 뚫고 골 지역 왼쪽으로 파고든 뒤 왼발 슈팅으로 골망을 흔들었다.

Norway's forward #09 Erling Braut Haaland (L) congratulates England's midfielder #10 Jude Bellingham at the end of the 2026 World Cup football tournament quarter-final match between Norway and England at Miami Stadium in Miami on July 11, 2026. (Photo by ROBERTO SCHMIDT / AFP)

Soccer Football - FIFA World Cup 2026 - Quarter Final - Norway v England - Miami Stadium, Miami Gardens, Florida, U.S. - July 11, 2026 England's Jude Bellingham is interview as Norway coach Stale Solbakken looks dejected after the match as Norway are eliminated and England qualify for the semi finals of the World Cup REUTERS/Dylan Martinez

Advertisement

그 순간 솔바켄 감독이 폭발했다. 수비수들의 수적 우세에서 동점골을 허용한 과정과 시점에 극도로 분노했다. 물병을 잡은 그는 지나치게 흥분한 나머지 실수로 코치들이 앉은 자리를 향해 던졌다.

코치들도 순간 당황했다. 만약 물병이 다른 쪽으로 향했다면 '카드'감이다. 그렇게 전반이 끝났다. 영국의 '더선'은 '솔바켄 감독은 그 사건에 별다른 영향을 받지 않은 듯 보였고, 그의 불만은 노르웨이 벤치 전체에 퍼져 있었다'고 설명했다.

Advertisement

후반 희비가 엇갈렸다. 노르웨이는 후반 10분 오른쪽 코너킥 상황에서 토르비욘 헤겜이 골네트를 갈랐지만 VAR(비디오판독)에 이은 온필들리뷰 끝에 무산됐다. 홀란이 직전 엘리엇 엔더슨을 밀어 넘어뜨린 것에 대해 골 무효를 선언했다.

Advertisement

잉글랜드의 결승골은 연장 전반 3분 터졌다. 또 벨링엄이었다. 그는 모건 로저스의 슈팅이 골키퍼 맞고 나오자 마치 직감이라도 한듯 쇄도하며 오른발로 해결했다. 멕시코와의 16강전(3대2 승)에 이어 또 멀티골의 작렬한 벨링엄은 6호골을 기록, 케인과 함께 득점 공동 3위로 올라섰다.

'더선'은 '이 경기에서 감독이 물병은 던져졌다는 기록은 없고, 코치가 공격을 받았다는 기록도 없다'고 덧붙였다.

김성원 기자 newsme@sportschosun.com