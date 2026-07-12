"볼이 스파이더캠 맞았잖아" 홀란 등 노르웨이 '오심' 분노 폭발, FIFA "센서 작동하지 않아"…잉글랜드 레전드 루니조차 "방향 바뀌었는데"

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사진캡처=BBC

Soccer Football - FIFA World Cup 2026 - Quarter Final - Norway v England - Miami Stadium, Miami Gardens, Florida, U.S. - July 11, 2026 General view of the Spidercam inside the stadium during the match REUTERS/Paul Childs

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[스포츠조선 김성원 기자]볼은 과연 스파이더 카메라에 맞았을까.

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잉글랜드와 노르웨이의 2026년 북중미월드컵 8강전이 '오심 논란'으로 거세다. 잉글랜드는 12일(한국시간) 미국 플로리다주 마이애미 스타디움에서 열린 노르웨이와의 8강전에서 120분 연장 혈투 끝에 2대1로 역전승했다.

잉글랜드는 2018년 러시아 대회 이후 8년 만의 4강에 진출했다. 사상 첫 월드컵 8강에 오른 노르웨이는 4강 문턱을 넘지 못하고 침몰했다. 잉글랜드는 1966년 대회 이후 60년 만의 역대 두 번째 우승 도전을 이어간다.

노르웨이는 전반 36분 안드레아스 시엘데루프는 그림같은 벼락 선제골로 리드를 잡았다. 잉글랜드 전반 추가시간인 47분 승부를 원점으로 돌렸다. 앤서니 고든의 크로스를 받은 주드 벨링엄이 노르웨이 수비수 3명 사이를 뚫고 골 지역 왼쪽으로 파고든 뒤 왼발 슈팅으로 골망을 흔들었다.

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그러나 이 상황에서 논란이 터졌다. 동점골 직전 노르웨이 골키퍼 오르얀 닐란드의 골킥이 경기장 상공의 스파이더 카메라 케이블에 살짝 스친 듯한 모습이 포착됐다.

MIAMI GARDENS, FLORIDA - JULY 11: (EDITOR'S NOTE: Image was captured using a remote camera positioned above the field of play.) The spidercam is seen during the FIFA World Cup 2026 Quarter Final match between Norway and England at Miami Stadium on July 11, 2026 in Miami Gardens, Florida. Richard Pelham/Getty Images/AFP (Photo by Richard Pelham / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)

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만약 구조물에 맞았을 경우 주심은 경기를 중단하고 드롭볼을 통해 경기를 재개해야 한다. 하지만 주심은 경기를 진행했고, 골킥을 따낸 잉글랜드는 벨링엄의 동점골로 연결했다. 노르웨인의 엘링 홀란과 닐란드 골키퍼는 물론 스탈레 솔바켄 감독도 모두 항의했지만 판정은 번복되지 않았다.

잉글랜드의 역전 결승골은 연장 전반 3분 터졌다. 또 벨링엄이었다. 그는 모건 로저스의 슈팅이 골키퍼 맞고 나오자 마치 직감이라도 한듯 쇄도하며 오른발로 해결했다.

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노르웨이는 경기 후 분통을 터트렸다. 미드필더 산데르 베르게는 "이런 어이없는 상황이라니, 정말 황당하다. 2대1이라는 결과는 모든 것을 말해준다. 작은 차이가 승패를 갈랐다"고 분노했다.

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노르웨이 주장 마르틴 외데고르도 심판 판정에 의문을 제기했다. 그는 "나는 그 상황을 직접 보지는 못했지만, 오늘 몇몇 판정들이 우리에게 유리하게 작용하지는 않았다"고 불만을 토로했다.

Soccer Football - FIFA World Cup 2026 - Quarter Final - Norway v England - Miami Stadium, Miami Gardens, Florida, U.S. - July 11, 2026 Norway's Erling Haaland reacts with England's Jude Bellingham REUTERS/Dylan Martinez TPX IMAGES OF THE DAY

하지만 국제축구연맹(FIFA)은 볼이 케이블에 맞았다는 증거가 없다며 논란을 일축했다. FIFA는 "볼에 내장된 센서가 공중에 떠 있을 때 아무런 신호 그래프가 잡히지 않았다. 볼이 와이어에 닿아 궤적이 바뀌었다는 증거는 없는 것으로 확인됐다"라고 설명했다.

솔바켄 감독은 "칩에서 소리가 나지 않는다면 내가 무슨 말을 할 수 있겠나. 그에 대해서는 아무 말도 할 수 없다. 골키퍼를 포함해, 심지어 볼을 받은 선수까지 모두 공이 하늘에서 바로 떨어졌다고 말했다. 누가 봐도 분명했을 거다. 정말 이상한 일"이라고 말했다.

잉글랜드 레전드 웨인 루니는 'BBC'를 통해 "공이 휘어져 빠르게 떨어지는 것 같다. 공의 방향을 약간 바꿔놓은 것 같다"고 덧붙였다.

김성원 기자 newsme@sportschosun.com