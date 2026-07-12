"'부상투혼' 메시의 월드컵, 강제 연장" 아르헨티나, 연장후반 알바레스 원더골로 스위스 3-1 꺾고 준결승 진출…아르헨-잉글랜드 빅매치 성사[월드컵 리뷰]

Argentina's forward #09 Julian Alvarez celebrates scoring his team's second goal with Argentina's forward #10 Lionel Messi and Argentina's defender #06 Lisandro Martinez during the 2026 World Cup football tournament quarter-final match between Argentina and Switzerland at the Kansas City Stadium in Kansas City on July 11, 2026. (Photo by Thomas COEX / AFP)

Argentina's Lionel Messi, center, celebrates his team's victory over Switzerland in the World Cup quarterfinal soccer match in Kansas City, Mo., Saturday, July 11, 2026. (AP Photo/Charlie Riedel)

Argentina's Alexis Mac Allister, center, celebrates after scoring his side's opening goal with teammates Argentina's Lionel Messi, left, and Argentina's Enzo Fernandez during the World Cup quarterfinal soccer match between Argentina and Switzerland in Kansas City, Mo., Saturday, July 11, 2026. (AP Photo/Ed Zurga)

Soccer Football - FIFA World Cup 2026 - Quarter Final - Argentina v Switzerland - Kansas City Stadium, Kansas City, Missouri, U.S. - July 11, 2026 Argentina's Julian Alvarez celebrates scoring their second goal REUTERS/Lee Smith

Argentina's Lionel Messi (10) looks on during the World Cup quarterfinal soccer match between Argentina and Switzerland in Kansas City, Mo., Saturday, July 11, 2026. (AP Photo/Ed Zurga)

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[스포츠조선 윤진만 기자]이변은 없었다. 2026년 북중미월드컵 준결승전에 '절대강호'만 살아남았다. 디펜딩 챔프 아르헨티나 축구대표팀도 준결승에 진출했다.

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리오넬 스칼로니 감독이 이끄는 아르헨티나는 12일 오전 10시(이하 한국시각) 미국 캔자스시티 스타디움에서 열린 스위스와의 2026년 북중미월드컵 8강전에서 연장 승부 끝에 훌리안 알바레스(아틀레티코마드리드)의 결승골로 3대1로 승리하며 준결승 티켓을 거머쥐었다. 전반 10분 알렉시스 맥 앨리스터에게 선제골을 터뜨린 아르헨티나는 후반 22분 단 은도이에게 동점골을 헌납했다. 5분 뒤 브렐 엠볼로가 시뮬레이션 액션으로 누적경고 퇴장을 당해 수적 우위를 안은 아르헨티나는 연장후반 7분 알바레스의 기막힌 감아차기 슈팅으로 승부를 갈랐다. 여기에 연장후반 추가시간 1분 리산드로 마르티네스가 역습 상황에서 쐐기골을 터뜨렸다.

아르헨티나를 끝으로 준결승 대진이 완성됐다. 두 대회 연속 4강에 오른 아르헨티나는 오는 16일 오전 4시 애틀랜타 스타디움에서 잉글랜드와 결승 진출을 다툴 예정이다. 잉글랜드는 같은 날 주드 벨링엄의 멀티골로 노르웨이를 2대1로 꺾었다. 각각 모로코와 벨기에를 꺾고 준결승에 오른 프랑스와 스페인은 15일 오전 4시 댈러스 스타디움에서 격돌한다. 이번 준결승전엔 월드컵 우승 경험이 있는 팀들만 생존했다. 유럽 3팀과 남미 1팀이다. 유럽 1팀은 무조건 결승 티켓을 확보했다.

아르헨티나와 잉글랜드는 2002년 한-일월드컵 이후 24년만에 월드컵 무대에서 만났다. 당시 잉글랜드가 데이비드 베컴의 페널티킥 결승골로 1대0 승리했다. 하지만 베컴은 1998년 프랑스대회 16강에선 디에고 시메오네를 걷어차는 반칙으로 퇴장을 당했고, 아르헨티나가 2-2 무승부 후 승부차기에서 4-3으로 승리했다. 아르헨티나의 리빙 레전드 리오넬 메시가 월드컵에서 잉글랜드를 상대하는 건 이번이 처음이다.

Soccer Football - FIFA World Cup 2026 - Quarter Final - Argentina v Switzerland - Kansas City Stadium, Kansas City, Missouri, U.S. - July 11, 2026 Switzerland's Dan Ndoye in action with Argentina's Cristian Romero IMAGN IMAGES via Reuters/Jay Biggerstaff

Soccer Football - FIFA World Cup 2026 - Quarter Final - Argentina v Switzerland - Kansas City Stadium, Kansas City, Missouri, U.S. - July 11, 2026 Argentina coach Lionel Scaloni reacts REUTERS/Agustin Marcarian

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아르헨티나는 메시와 알바레스를 투톱으로 기용했다. 호드리고 데 파울, 엔조 페르난데스, 알렉시스 맥 앨리스터, 레안드로 파레데스가 미드필드진을 꾸렸다. 나우엘 몰리나, 크리스티안 로메로, 리산드로 마르티네스, 니콜라스 타글리아피코가 포백을 구성했다. 에밀리아노 마르티네스가 골키퍼 장갑을 꼈다.

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스위스는 엠볼로를 최전방에 세우고, 은도이, 파비안 리더, 지브릴 소우가 공격 2선에 위치했다. 레모 프로일러, 그라니트 자카가 중원을 꾸렸다. 데니스 자카리아, 니코 엘베디, 마누엘 아칸지, 리카르도 로드리게스가 수비진에 늘어섰다. 그레고어 코벨이 골문을 지켰다.

경기 초반부터 상대 골문을 두드리던 아르헨티나가 10분만에 선제골을 갈랐다. 메시가 왼쪽 코너킥 찬스에서 니어포스트 앞으로 짧게 올린 공을 맥 앨리스터가 장신숲을 뚫고 헤더로 밀어넣었다. 이번 대회 6경기 연속 공격포인트를 기록한 메시는 8골 2도움으로, 득점 선두인 프랑스 공격수 킬리안 음바페(8골 3도움)를 1도움차로 추격하며 골든부트 경쟁에 불을 지폈다. 월드컵에선 득점 동률시 어시스트 수로 득점 순위를 가린다. 메시는 역대 최초 20-10(골-도움) 대기록을 작성했다.

Argentina's forward #10 Lionel Messi talks to Portuguese referee Joao Pinheiro during the 2026 World Cup football tournament quarter-final match between Argentina and Switzerland at the Kansas City Stadium in Kansas City on July 11, 2026. (Photo by Odd ANDERSEN / AFP)

Argentina's Lionel Messi (10) has his shot at goal blocked by Switzerland goalkeeper Gregor Kobel (1) during the World Cup quarterfinal soccer match between Argentina and Switzerland in Kansas City, Mo., Saturday, July 11, 2026. (AP Photo/Ashley Landis)

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20분, 소우의 중거리슛은 마르티네스 골키퍼 품에 안겼다. 스위스는 첫번째 하이드레이션 브레이크를 마치고 강한 전방 압박 전술로 아르헨티나를 압박했다. 하지만 계속된 패스 미스로 이렇다할 공격 찬스를 만들지 못했다. 전반 막바지 양팀 선수들은 거친 반칙을 주고받았다. 한데 주앙 피헤이루 주심이 적절하게 중재를 하지 못하면서 경기 긴장도가 높아졌다. 44분, 엠볼로가 이날 첫 경고를 받았다. 전반은 아르헨티나가 1-0으로 앞선채 마무리됐다.

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양팀은 교체없이 후반전에 임했다. 4분, 메시가 전방으로 달려가는 몰리나에게 공간패스를 찔렀다. 몰리나가 박스 가운데 지점으로 달려가는 알바레스에게 패스를 하는 대신 직접 슈팅을 시도했지만 골대를 벗어났다. 5분, 반격에 나선 스위스가 패스 한 번으로 아르헨티나 수비벽을 허물었다. 박스 안 좌측 지점에서 공을 잡은 은도이의 슛을 마르티네스가 태클로 막았다. 부심은 곧바로 오프사이드 깃발을 들었다.

전반과 같은 지루한 공방전은 없었다. 양팀은 공격을 주고받았다. 6분 알바레스의 왼발 중거리슛은 수비수 다리에 맞고 굴절됐다. 이어진 코너킥 상황, 메시가 띄운 코너킥이 선제골 장면처럼 니어포스트 앞에 떨어졌다. 이를 페르난데스가 이마에 맞추는데 성공했지만, 빚맞으며 골대를 벗어났다. 아르헨티나는 왈테르 사무엘 코치가 준비한 세트피스로 계속해서 스위스 골문을 위협했다.

Soccer Football - FIFA World Cup 2026 - Quarter Final - Argentina v Switzerland - Kansas City Stadium, Kansas City, Missouri, U.S. - July 11, 2026 Switzerland's Dan Ndoye scores their first goal REUTERS/Lee Smith

Referee Joao Pinheiro, of Portugal, gives a red card for Switzerland's Breel Embolo (7) during the World Cup quarterfinal soccer match between Argentina and Switzerland in Kansas City, Mo., Saturday, July 11, 2026. (AP Photo/Ed Zurga)

후반 15분, 스위스가 동점골 찬스를 잡았다. 왼쪽 측면에서 로드리게스가 띄운 크로스를 엠볼로가 골문 앞에서 헤더로 받았지만 골키퍼 선방에 막혔다. 스위스가 몰아치기 시작했다. 20분 은도이의 헤더를 마르티네스 골키퍼가 몸을 날려 막았다. 21분 자카의 왼발 중거리 슛도 마르티네스에 막혔다. 기세를 탄 스위스가 22분 기어이 동점골을 갈랐다. 상대 박스 안 좌측 지점에서 로드리게스의 침투패스를 받은 은도이의 오른발 슛이 그대로 골망에 꽂혔다.

후반 24분, 대형변수가 발생했다. 아르헨티나 진영 우측에서 드리블을 하던 엠볼로가넘어졌다. 주심은 파레데스가 다리를 걸었다고 판단해 파레데스에게 경고를 내밀었다. 하지만 비디오 판독 끝에 판정을 번복했다. 27분, 엠볼로가 접촉 없이 헐리웃 액션으로 반칙을 얻어내려 했다고 판단한 듯, 엠볼로에게 옐로카드를 빼들었다. 앞서 경고 한 장을 받은 엠볼로는 누적경고로 퇴장했다.

수적 우위를 안은 아르헨티나는 후반 33분 타글리아피코를 빼고 니코 곤살레스를 투입했다. 40분 데 파울과 몰리나가 빠지고 라우타로 마르티네스, 곤살로 몬티엘이 투입됐다. 아르헨티나가 공세를 높였다. 40분 메시의 로빙슛이 코벨 골키퍼 선방에 막혔다. 메시는 눈부상을 당했지만, 집중력있게 공격을 진두지휘했다. 44분 맥 앨리스터가 완벽한 노마크 헤더 찬스를 날렸다. 스위스는 리더, 소우, 은도이를 빼고 미로 무헤임, 질반 비드머, 제키 암도우니를 투입하며 버티기에 돌입했다. 후반 추가시간 2분 메시의 오른발 슛은 골대를 살짝 벗어났다. 스위스는 추가시간 5분 로드리게스를 빼고 에라이 죄메르트를 교체투입했다. 추가시간 8분 마르티네스의 슛은 코벨 골키퍼가 선방했다. 경기는 연장전으로 돌입했다.

Argentina's Lisandro Martinez (6) attempts a shot at Switzerland's goal during the World Cup quarterfinal soccer match between Argentina and Switzerland in Kansas City, Mo., Saturday, July 11, 2026. (AP Photo/Ed Zurga)

KANSAS CITY, MISSOURI - JULY 11: Julian Alvarez #9 of Argentina scores his team's second goal during the FIFA World Cup 2026 Quarter Final match between Argentina and Switzerland at Kansas City Stadium on July 11, 2026 in Kansas City, Missouri. Lars Baron/Getty Images/AFP (Photo by Lars Baron / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)

KANSAS CITY, MISSOURI - JULY 11: Julian Alvarez #9 of Argentina celebrates scoring his team's second goal during the FIFA World Cup 2026 Quarter Final match between Argentina and Switzerland at Kansas City Stadium on July 11, 2026 in Kansas City, Missouri. Carl Recine/Getty Images/AFP (Photo by Carl Recine / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)

Soccer Football - FIFA World Cup 2026 - Quarter Final - Argentina v Switzerland - Kansas City Stadium, Kansas City, Missouri, U.S. - July 11, 2026 Argentina's Lautaro Martinez celebrates scoring their third goal REUTERS/Agustin Marcarian

스칼로니 감독은 연장전 시작과 동시에 페르난데스를 빼고 티아고 알마다를 투입했다. 연장전반 1분, 곤살레스의 왼발슛이 수비 다리에 맞고 굴절돼 골라인 밖으로 나갔다. 3분, 메시와 공을 주고받은 알마다의 슛이 골키퍼 정면으로 향했다. 5분 알마다의 오른발 중거리슛은 옆그물을 때렸다. 연장전반 6분, 자카리아가 빠지고 아르돈 야샤리가 투입됐다. 9분 자카의 왼발 중거리슛은 골대 위로 살짝 벗어났다. 아르헨티나는 연장후반을 앞두고 로메로를 빼고 니콜라 오타멘디를 투입했다. 7분, 메시의 중거리 슛은 골키퍼 선방에 막혔다. 점점 승부차기의 그늘이 드리워지던 7분, 아르헨티나가 기어이 추가골을 넣었다. 알바레스가 박스 밖 왼쪽 대각선 지점에서 골문 우측 구석을 노리고 찬 오른발 감아차기 슈팅이 그대로 골망에 꽂혔다. 이번 대회 첫 골이 중요한 시점에 터졌다. 연장후반 추가시간 1분 리산드로 마르티네스가 역습 상황에서 쐐기골을 터뜨렸다. 아르헨티나는 메시 득점없이도 3대1로 승리했다.

윤진만 기자 yoonjinman@sportschosun.com