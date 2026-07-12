FIFA는 결국 침묵했다. 英 BBC의 직격탄 "콴사는 2경기 징계. 왜 발로군 징계는 취소했나" FIFA 징계위원장 묵묵부답

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[스포츠조선 류동혁 기자] 국제축구연맹(FIFA)은 폴라린 발로군의 징계 유예의 이유에 대해 결국 침묵했다.

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영국 BBC는 12일(한국시각) 'FIFA 징계위원회 위원장은 미국 스트라이커 폴라린 발로군이 퇴장 이후 출전 정지 처분을 피한 결정에 관한 BBC의 질문에 답변을 거부했다'고 보도했다.

미국의 에이스 공격수 발로군은 보스니아-헤르체고비나와의 32강전에서 거친 태클로 퇴장을 당했다. 2경기 출전정지 징계를 받았다.

하지만, FIFA는 이 징계를 이례적으로 유예 결정을 내렸다. 당시 트럼프 대통령과 백악관 관계자들이 FIFA에 징계 완화를 요구하며 로비를 벌인 정황이 드러났고, 많은 비판을 받았다.

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트럼프 대통령은 자신이 직접 전화를 걸었다고 했고, 마우리시오 포체티노 미국 대표팀 감독 역시 "대부분 사람들이 이 결정을 이해할 것"이라고 했다.

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BBC는 'FIFA 징계위원회는 징계 조치를 면제했고, 이 결정은 광범위한 비난을 불러일으켰다. 잉글랜드 자렐 콴사는 멕시코와의 경기에서 제수스 가야르도에게 거친 태클로 레드카드를 받았고, 징계위원회는 2경기 출전 정지 처분을 내렸다'고 했다.

즉, 발로군의 징계 후 면제와 콴사의 징계 유지는 형평성에서 어긋난다고 판단했다.

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BBC는 스포츠 편집자 댄 로안은 FIFA 징계위원회 위원장 모하마드 알 카말리에게 질문을 던졌다. '발로군의 출전 정지 유예의 근거를 말해 줄 수 있나. FIFA 회장이 출전 정지 징계 중단을 해달라고 요청받았는지 여부를 알 수 있나, 자렐 콴사가 왜 2경기 출전 정지 처분을 받았는 지 말해줄 수 있나'라고 질문을 던졌다. 하지만, 알 카말리 위원장은 어떤 질문도 답하지 않았다.

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FIFA는 당시 발로군 징계 유예 결정 이후 성명을 발표했다. 그 성명에는 '사건을 둘러싼 구체적 정황을 모두 고려한 이후 결정'이라고 강조했지만, 구체적 근거는 밝히지 않았다.

발로군은 벨기에와 16강전에 선발 출전했지만, 미국은 벨기에엑 1-4로 완패했다. 류동혁 기자 sfryu@sportschosun.com