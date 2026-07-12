프랑스-스페인 4강전. 사실상 결승전 맞네! 슈퍼컴퓨터의 예측. 우승후보 1순위 팀은 누굴까?

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[스포츠조선 류동혁 기자] 프랑스와 잉글랜드가 결승에서 만난다. 프랑스가 우승한다. 통계 전문매체의 예상이다.

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4강 진출팀이 확정됐다. 4강전은 프랑스와 스페인, 잉글랜드와 아르헨티나가 4강에서 맞대결을 펼친다.

축구전문 통계 매체 옵타스포츠는 4개팀의 결승 진출, 우승 진출 확률을 업데이트했다.

2026년 북중미월드컵 2강으로 꼽히는 프랑스와 스페인이 4강에서 만난다.

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프랑스의 우세를 점쳤다.

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프랑스가 스페인을 잡을 확률은 57.7%, 스페인의 승리 확률은 42.30를 매겼다.

프랑스는 이번 대회 최고의 공격진을 가지고 있다. 리오넬 메시와 함께 개인 득점 선두를 달리고 있는 킬리안 음바페를 비롯해 우스만 뎀벨레, 마이클 올리세가 강력하다.

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폭발적 득점력과 패싱 능력을 동시에 지니고 있다. 공수 밸런스가 최상급이고, 객관적 전력 자체가 가장 강하다.

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스페인이 정말 만만치 않다. 공수 밸런스는 상당히 강력하고, 크랙 라민 야말을 중심으로 중원이 힘은 프랑스를 능가한다. 게다가 2년 전 열린 유로 2024에서 대회 역사상 최초로 7전 전승으로 우승을 했다. 프랑스, 잉글랜드 등을 모두 제쳤다.

잉글랜드와 아르헨티나의 경기는 잉글랜드의 근소 우위를 점쳤다.

잉글랜드는 50.94%의 승률, 아르헨티나는 49.06%의 승률을 매겼다. 완벽한 백중세다.

잉글랜드는 노르웨이를 혈투 끝에 물리쳤고, 아르헨티나 역시 연장 혈투 끝에 스위스를 잡고 4강에 진출했다.

두 팀은 16강, 8강전에서 고전 끝에 승리를 거뒀고, 객관적 전력에 비해 경기력 자체가 약간 부진하다는 평가를 받고 있다.

4개팀의 우승 확률은 프랑스가 가장 높았다. 34.05%를 기록했다. 2위는 스페인이었다. 23.45%를 기록했다. 3위는 잉글랜드(21.94%) 4위는 아르헨티나(20.55%)가 차지했다. 류동혁 기자 sfryu@sportschosun.com