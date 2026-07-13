옷 벗은 채 공주와 찐한 포옹! "바이러스성 질환 앓고 있었다"…홀란의 잉글랜드전 부진 원인은 '이것'

잉리드 알렉산드라 노르웨이 공주와 포옹하는 엘링 홀란. 사진=뉴욕포스트

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[스포츠조선 강우진 기자]노르웨이 국가대표팀의 에이스 엘링 홀란이 몸 상태가 안 좋은 채로 잉글랜드와의 월드컵 8강전에 출전했다는 이야기가 들려온다. 홀란은 잉글랜드를 상대로 이례적인 부진을 보이면서 팀의 패배를 지켜봤다. 그러나 노르웨이 대표팀 주치의는 홀란의 몸 상태가 정상이었다고 반박했다.

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영국 미러는 13일(한국시각) '홀란이 잉글랜드와의 2026 FIFA(국제축구연맹) 북중미 월드컵 8강전을 앞두고 몸 상태가 좋지 않았다는 주장에 대해 올라 산드 노르웨이 대표팀 주치의가 이를 부인하며 단호하게 선을 그었다'고 보도했다.

지난 12일 노르웨이는 잉글랜드에게 1-2로 패배했다. 이 경기는 잉글랜드 골잡이 해리 케인과 홀란의 맞대결로 큰 기대를 모았지만, 두 스트라이커 모두 득점에는 실패했다. 대신 주드 벨링엄이 멀티골을 넣으며 경기의 주인공이 됐다.

AP연합뉴스

전체적으로 홀란은 잉글랜드 수비진에 꽁꽁 묶였고, 연장 전반 종료 시점에 교체됐다. 이를 두고, 홀란의 경기력 저하에 다른 이유가 있었던 것이라는 추측이 꾸준히 나왔다.

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매체에 따르면 토니 카스카리노 토크스포츠 해설위원은 홀란의 몸 상태가 좋지 않았다고 주장했다.

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그는 "하프타임에 문자 하나를 받았는데, 홀란의 몸이 좋지 않았다고 했다"며 "그도 바이러스성 질환을 앓고 있었던 선수 중 한 명이었다"고 말했다.

또 그는 "감독도 경기 후 체력 문제를 언급했고, 실제로 그는 전혀 정상적으로 보이지 않았다"며 "몸 상태가 좋지 않았고, 경기 전부터 아팠다"고 전했다. 이어 "원래도 볼을 많이 만지는 선수는 아니지만, 이번에는 활동량이 특히나 부족했다"고 덧붙였다.

로이터연합뉴스

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경기 전부터 노르웨이 대표팀의 컨디션 우려가 제기됐다. 요르겐 스트란드 라르센과 마르쿠스 홀름그렌 페데르센 등이 가벼운 기침과 발열 증세를 보였던 것으로 전해졌다.

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노르웨이의 도전이 질병으로 끝이 났다는 것은 아쉬운 대목일 수 있다. 그러나 홀란은 라커룸에서 왕실의 축하를 받을 정도로 국가적 영웅이 됐다. 홀란을 필두로 한 노르웨이의 도전은 2028 유로에서도 계속될 전망이다.