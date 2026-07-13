손흥민 월드컵 폭망 후폭풍 “좋은 선수지만 아시아 역대 최고 아니다” 일본 충격 반응

25일(한국시각) 멕시코 몬테레이 인근 과달루페의 에스타디오 몬테레이에서 열린 2026 북중미 월드컵 대한민국과 남아공의 경기. 손흥민이 남아공 마세코의 선제골이 터지자 아쉬워하고 있다. 과달루페(멕시코)=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.06.25/

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[스포츠조선 김대식 기자]아시아 축구 역사상 최고의 선수로 칭송받던 손흥민이 잔인한 평가표를 받아 들었다. 2026년 북중미 월드컵에서의 부진을 이유로 대회 최악의 아시아 선수들을 모은 '워스트 일레븐'에 이름을 올리는 수모를 겪었다.

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일본 축구 전문 매체 '풋볼 채널'은 13일(한국시각) 북중미월드컵 조별리그에서 기대 이하의 활약을 펼친 선수들을 분석하며 손흥민을 집중 조명했다. 매체는 손흥민을 향해 '아시아 역사상 최고의 축구 선수로 칭송받는 손흥민은 이번 월드컵에서 평가가 가장 크게 떨어진 대표적인 선수일 것'이라며비판의 포문을 열었다.

대한민국 축구대표팀의 굳건한 주장인 손흥민은 이번 대회 조별리그 3경기 모두 출전하며 팀의 토너먼트 진출을 위해 분투했다. 하지만 결과는 참담했다. 단 하나의 공격 포인트도 기록하지 못한 채 고개를 숙였다.

25일(한국시각) 멕시코 몬테레이 인근 과달루페의 에스타디오 몬테레이에서 열린 2026 북중미 월드컵 대한민국과 남아공의 경기. 손흥민이 남아공 마세코의 선제골이 터지자 아쉬워하고 있다. 과달루페(멕시코)=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.06.25/

이에 대해 '풋볼 채널'은 '조별리그 3경기에 모두 출전했으나 골과 도움은 기록하지 못했다'고 지적하며, '대한민국 대표팀의 내분으로 번진 미디어 관계자의 비방 발언에 따른 '피해자'임은 틀림없지만, 피치 위에서 존재감을 보여주지 못한 것 또한 부인할 수 없는 사실이다'라고 꼬집었다. 대회 기간 내내 이어졌던 장외 소음이 선수에게 악영향을 미친 것은 감안하더라도, 경기력 자체는 실망스러웠다는 냉정한 평가다.

그동안 손흥민은 상대 수비진에게 공포 그 자체였다. 대한민국 대표팀 역대 2위에 달하는 A매치 통산 56골이 그의 위상을 증명한다. 그러나 이번 월드컵에서는 그 강력하던 무기들이 전혀 통하지 않았다.

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매체는 '대한민국 대표팀 역대 2위의 득점(통산 56골)을 쌓아 올린 손흥민이지만, 이번 대회 플레이 스타일에서는 이른바 '위압감'을 찾아볼 수 없었다'며 '폭발적인 스피드를 활용한 드리블이나 날카로운 컷인에 이은 강력한 슈팅은 자취를 감췄고, 손흥민에게 공이 투입되어도 공격 템포가 살아나는 경우는 거의 없었다'며 과거 유럽 무대를 호령하던 시절의 폭발력이 완전히 사라졌음을 지적했다.

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심지어 경기력 저하의 본질은 외부 요인이 아닌, 선수 개인의 기량 쇠퇴에 있다고 보았다. 매체는 '설령 그 소동이 일어나지 않았다고 하더라도, 이번 대회에서 손흥민의 전성기 시절 날카로움이 사라졌다는 점은 간과할 수 없다'라며 에이징 커브가 왔다고 분석했다.

25일(한국시각) 멕시코 몬테레이 인근 과달루페의 에스타디오 몬테레이에서 열린 2026 북중미 월드컵 대한민국과 남아공의 경기. 대한민국이 0대1로 패했다. 경기가 끝나자 허탈해하는 손흥민을 안아주는 송범근의 모습. 과달루페(멕시코)=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.06.25/

마지막으로 '풋볼 채널'은 손흥민의 리더십에는 박수를 보내면서도, 공격수로서의 냉혹한 현실을 강조했다. 매체는 '주장으로서 어떻게든 팀을 결속시키려는 모습은 이번 대회 내내 여러 번 볼 수 있었다'고 인정하면서도, '하지만 스트라이커는 결과로 증명해야 하는 세계다. 골에 전혀 관여하지 못했다면 워스트 일레븐 선정은 피할 수 없다'고 덧붙였다.

일본 팬들의 반응은 더욱 충격적이었다. 한 팬은 "좋은 선수는 맞지만 아시아 최고의 선수는 아니"라는 충격적인 반응을 보였다.