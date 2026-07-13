'이혼' 지연수, 곰탕집 알바 퇴근 후 '子 포옹' 외면.."역한 고기 냄새로 기억할까봐"

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[스포츠조선 이게은기자] 방송인 지연수가 아들 민수 군의 포옹을 애써 피한 이유를 밝혔다.

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13일 지연수의 유튜브 채널에는 '지연수가 아들 민수를 안아주지 못하는 이유'라는 제목의 영상이 공개됐다.

지연수는 홀로 민수를 키우며 식당 설거지, 청소, 반찬 가게, 웨딩숍 알바를 했다며 바쁜 싱글맘의 삶을 언급했다.

남모를 아픔도 전했다. 현재 곰탕집에서 알바를 하고 있다는 그는 "(알바 후) 집에 돌아오기 직전 지인에게 전화를 건다. 내가 도어락을 열고 집에 들어가면, 민수가 내게 안긴다. 내게 섞박지나 깍두기, 고기 삶는 냄새가 베서 냄새가 심하게 난다. 어릴 때 엄마에게 좋은 냄새가 났는데, 민수가 날 그 냄새로 기억할까 봐 그랬다"라며 눈물을 흘렸다.

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이어 "전화를 하며 들어가면서 '엄마 통화 중!'이라고 한다. 나한테 나는 냄새를 맡을까 봐"라며 엄마가 반가워 안기려는 민수 군을 애써 피한다고 밝혔다.

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지연수는 "어제 사실 민수에게 '엄마한테 냄새 많이 나?'라고 물으니, '아니다. 괜찮다'라고 했다. 민수도 당연히 싫을 거다. 나도 어쩔 땐 그 냄새가 역하게 난다"라며 속상한 심경을 전했다.

한편 지연수는 2014년 그룹 유키스 출신 일라이와 결혼, 슬하에 아들 민수 군을 뒀지만 2020년 이혼했다. 지연수는 홀로 아들을 양육 중이며, 일라이는 최근 재혼해 화제를 모았다.

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joyjoy90@sportschosun.com