김숙, 제주家서 '초대형 벌집' 발견..결국 119 신고 "벌 1만 마리 있어"(김숙TV)

[스포츠조선 김소희 기자] 코미디언 김숙이 제주 세컨하우스에서 예상치 못한 초대형 벌집을 발견하고 119의 도움을 요청하는 아찔한 상황을 겪었다.

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13일 유튜브 채널 '김숙티비'에는 '비상 제주집에 정체 모를 검은 그림자... 결국 119 불렀습니다'라는 제목의 영상이 공개됐다.

이날 김숙은 제주 세컨하우스에 도착해 하룻밤을 보낸 뒤 아침을 맞았다. 하지만 평화로운 시작도 잠시, 오전 7시 53분께 갑자기 다급한 목소리로 제작진을 불러 긴장감을 자아냈다.

김숙은 "아, 어떻게 하지? 119 불러야 한다. 큰일 났다"라며 심각한 표정으로 상황을 설명했다.

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이어 "문을 열었는데 바람 부는 소리가 들리더라"며 현관 쪽으로 향했고, 창문 너머를 가리키며 "보이냐. 다 벌이다"라고 놀란 마음을 감추지 못했다.

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알고 보니 현관문 바로 옆에는 대형 토종벌집이 자리 잡고 있었다. 예상치 못한 광경에 김숙은 "내가 제일 싫어하는 게 벌인데 어떻게 하냐. 2주 사이에 이렇게 된 거냐"며 당황했고, "문을 열려고 하니까 '위이잉' 소리가 나더라. 얼마나 시끄러운지 아냐"라고 당시 상황을 전했다.

이어 벌집의 크기를 가늠하며 "내 얼굴보다 크다. 높이가 60cm, 가로가 20cm 된다"며 "소름 끼친다. 2천 마리는 있는 것 같다"고 놀라움을 드러냈다.

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결국 김숙은 "나 김수용 선배님 이후에 처음 부른다"며 119에 도움을 요청했다. 곧바로 현장에 출동한 구조대원은 벌집을 확인한 뒤 "집을 지었다. 토종벌이다"라고 설명했다.

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하지만 예상보다 훨씬 큰 규모에 전문적인 조치가 필요하다고 판단했고, 결국 양봉업자까지 현장에 투입됐다. 벌집 제거 작업이 시작되자 김숙은 "2천 마리가 아니라 만 마리"라며 연신 놀라움을 감추지 못해 웃음을 안겼다.

우여곡절 끝에 벌집은 안전하게 제거됐고, 김숙은 벌집에서 채취한 천연 벌꿀을 선물로 받았다. 그는 아이스크림에 벌꿀을 곁들여 맛보는 등 특유의 긍정적인 반응을 보이며 위기 상황마저 유쾌하게 마무리해 웃음을 더했다.