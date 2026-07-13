[오피셜]맨유 폭풍영입! A.산투스 959억 '던딜'…BBC "틸레만스 영입도 근접"

안드레이 산투스. AP연합뉴스

유리 틸레만스. 로이터연합뉴스

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[스포츠조선 박상경 기자] 맨체스터 유나이티드가 안드레이 산투스(22·브라질) 영입을 마무리 했다.

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영국 BBC는 13일(한국시각) '맨유가 미드필드진 개편을 위해 브라질 국가대표인 첼시 소속의 산투스를 4800만파운드(약 959억원)에 영입했다'고 전했다. 맨유는 지난 주 첼시와 이적료 합의를 마쳤으며, 산투스는 메디컬 테스트를 거쳐 최종 계약서에 서명했다. BBC는 '계약기간은 오는 2031년 6월까지며, 1년 연장 옵션이 붙어 있다'고 설명했다.

바스쿠 다 가마 유스 출신인 산투스는 2021년 1군에 데뷔해 2023년 첼시로 이적하며 유럽 무대에 진출했다. 노팅엄, 스트라스부르 임대를 거쳐 지난해 첼시 1군에 합류한 뒤 국제축구연맹(FIFA) 클럽월드컵 우승에 일조했다. 지난 시즌엔 첼시 소속으로 43경기를 뛰었다.

맨유의 제이슨 윌콕스 단장은 "산투스는 뛰어난 기술력을 갖춘 탁월한 미드필더다. 공수 양면에서 경기에 큰 영향을 미칠 수 있는 선수"라며 "우리에게 그는 핵심 영입 대상이었다. 풍부한 경험과 리더십을 갖췄고 최고 수준에서 재능을 입증했지만, 앞으로 더 발전할 수 있는 엄청난 잠재력을 지니고 있다. 맨유에서 그가 얼마나 훌륭한 활약을 펼칠 지 기대된다"고 소개했다.

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산투스는 "맨유의 모든 것은 특별하다. 내가 가장 존경하는 선수들이 뛰었던 클럽에 합류하게 돼 정말 기쁘다"며 "미드필더로서 마이클 캐릭 감독에게 배울 기회를 갖게 돼 정말 기쁘다. 내 커리어를 한 단계 발전 시키고 꿈을 이루도록 도와줄 완벽한 코치"라고 기대감을 나타냈다. 이어 "모두 이 클럽이 얼마나 야심찬지, 이곳의 분위기가 얼마나 훌륭한지 이야기해줬다. 트로피를 위해 싸울 생각에 벌써부터 기대된다"고 덧붙였다.

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맨유는 지난 시즌 중반 캐릭 감독 대행 체제에서 놀라운 반전 끝에 프리미어리그 3위로 시즌을 마쳐 유럽챔피언스리그 진출권을 따냈다. 시즌 뒤 캐릭을 정식 감독에 선임한 뒤 전력 보강을 약속했고, 산투스 영입으로 연결됐다. BBC는 '아탈란타의 에데르송을 3500만파운드에 영입하려던 계획은 메디컬 테스트에서 발견된 부상 문제로 무산됐다'면서도 '유리 틸레만스(애스턴빌라) 영입을 위한 협상은 진전된 상태'라고 전했다.

박상경 기자 ppark@sportschosun.com