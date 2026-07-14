[오피셜]'더 날카로워진 좀비 축구' FC안양, 카메룬 출신 공격수 블레이즈 영입

사진=FC안양

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[스포츠조선 이현석 기자]'물어뜯는 좀비축구' FC안양의 송곳니가 추가됐다.

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안양은 14일 카메룬 출신 공격수 블레이즈(Blaise Loic Tsague)를 영입하며 공격진을 보강했다고 밝혔다. 2000년생인 블레이즈는 1m82의 신장을 갖춘 왼발잡이 공격수다. 주 포지션은 중앙 공격수이며, 필요에 따라 측면 공격수로도 출전할 수 있다. 탄탄한 신체 조건과 적극적인 움직임, 골문 앞에서의 결정력이 강점으로 평가받는다.

카메룬 야운데 출신인 블레이즈는 브라질 무대에서 선수 생활을 시작해 피게이렌시를 비롯해 플라날치나, 이타부나, 헤아우-RR 등 여러 구단에서 경험을 쌓았다. 이후 아랍에미리트의 알 푸자이라를 거쳐 2024년 알바니아 1부리그 AF 엘바사니에 입단하며 유럽 무대에 진출했다.

블레이즈는 AF 엘바사니에서 두 시즌 동안 주전 공격수로 활약하며 꾸준한 활약을 펼쳤다. 특히 2025~2026시즌에는 리그 33경기에 출전해 9골을 기록하며 준수한 득점력을 선보였다.

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브라질과 아랍에미리트, 알바니아 등 다양한 무대에서 경험을 쌓은 블레이즈는 활발한 전방 움직임과 제공권, 뛰어난 연계 플레이를 바탕으로 FC안양 공격에 새로운 활력을 불어넣을 것으로 기대된다.

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블레이즈는 "FC안양의 일원이 되어 매우 기쁘다. FC안양 팬들을 위해 최선을 다하는 플레이로 매 경기 팬들을 행복하게 할 수 있도록 노력하겠다"고 입단 소감을 전했다.

한편 블레이즈는 메디컬 테스트 등 모든 입단 절차를 마쳤으며, 선수단에 합류해 시즌 후반기 일정을 준비할 예정이다.

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이현석 기자 digh1229@sportschosun.com