[오피셜] 비야레알 출신 품었다...파주, 공격수 안준혁 영입 '공격진 새 퍼즐 완성

사진=파주

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[스포츠조선 김대식 기자]파주 프런티어 FC가 스페인 축구 DNA를 품은 공격수 안준혁을 영입하며 후반기 공격진에 새로운 활력을 불어넣는다.

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안준혁은 서울 대동초 재학 시절 스페인으로 건너가 2012년부터 2018년까지 스페인 명문 비야레알 CF 유소년 시스템에서 성장했다. 이후 비야레알 C팀과 B팀을 거치며 기량을 쌓았고, 스페인 3부리그 CD 테루엘과 유니오니스타스 CF에서 성인 무대를 경험하며 유럽 축구를 익혔다.

오른발을 주발로 사용하는 안준혁은 최전방 공격수는 물론 좌우 측면과 공격형 미드필더까지 소화 가능한 멀티 공격 자원이다. 비야레알 유소년 시스템에서 체계적으로 전술 이해도와 공간 활용 능력을 익혔으며, 좁은 공간에서도 침착하게 플레이를 이어가는 능력이 강점으로 평가받는다. 또한 동료와의 연계 플레이가 뛰어나 측면과 중앙을 오가며 공격 전개에 기여할 수 있는 선수로, 경기 흐름에 따라 다양한 공격 역할 수행이 가능하다.

특히 안준혁은 스페인에서 오랜 기간 성장하며 체득한 축구 철학과 전술 이해도를 바탕으로, 스페인 출신 제라드 누스 카사노바 감독을 비롯한 파주 코칭스태프가 추구하는 축구와 높은 시너지를 낼 것으로 기대를 모은다.

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황보관 단장은 "안준혁은 득점력뿐 아니라 전술 이해도와 연계 플레이 능력을 두루 갖춘 선수"라며 "다양한 공격 포지션을 소화할 수 있는 만큼 후반기 팀 공격에 새로운 활력을 불어넣어 줄 것으로 기대한다"고 말했다.

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안준혁 선수는 "파주의 일원이 되어 기쁘다"며 "팬 여러분께 좋은 경기력과 많은 공격포인트로 보답할 수 있도록 최선을 다하겠다"고 입단 소감을 밝혔다.

한편, 안준혁 선수는 지난 2일 파주 프런티어 FC 공식 협력병원인 SNU서울병원에서 메디컬 테스트를 마친 뒤 모든 입단 절차를 마무리했다. 앞으로 선수단과 호흡을 맞추며 후반기 파주의 공격을 이끌 새로운 자원으로 활약할 예정이다.

김대식 기자 rlaeotlr2024@sportschosun.com