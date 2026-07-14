이영자, 평생 외도한 父에 트라우마 "남자 두려워...엄마처럼 될까봐"

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[스포츠조선 김수현기자] 방송인 이영자가 아버지의 외도와 그럼에도 남편을 끝까지 사랑했던 어머니를 떠올리며 결혼과 연애에 대한 솔직한 속내를 털어놨다.

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13일 방송된 tvN STORY 예능 프로그램 '남겨서 뭐하게'에는 소통 전문가 김창옥이 게스트로 출연해 가족과 사랑에 대한 이야기를 나눴다.

이날 김창옥은 부모님의 일화를 전하며 "어머니가 80세가 넘어서도 아버지의 삼시세끼를 모두 차리셨다. 아버지는 두 그릇이나 드시고도 맛이 없다고 하셨다. 돌아가시는 날까지 그러셨다"고 말했다.

이어 "그런데 아버지가 돌아가신 뒤 어머니는 정작 본인 식사는 대충 해결하시더라"며 안타까운 마음에 말을 잇지 못했다.

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김창옥의 이야기를 들은 이영자는 자신의 어린 시절을 떠올렸다.

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그는 "우리 아버지는 그렇게 바람을 피우셨다. 그런데도 우리 엄마는 아버지를 정말 많이 사랑했다"고 털어놨다.

이어 "아버지가 배우 박근형 선생님을 닮아 정말 잘생기셨다"며 "평생 바람을 피우고 집안을 돌보지 않았는데도 엄마는 끝까지 아버지를 사랑하셨다"고 덧붙였다.

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이영자는 부모님의 관계를 지켜보며 생긴 연애관도 솔직하게 밝혔다.

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그는 "그래서 늘 두렵다. '내가 남자한테 빠지면 엄마처럼 되겠구나'라는 생각이 든다"며 "남자에게 꼼짝 못하게 될까 봐 무섭다"고 고백했다.

이어 "남자한테 얻어맞고 살까 봐 무섭다"고 말하자, 김창옥은 "선배님이 맞을 체격은 아니다"라고 농담을 건넸다.

이에 이영자는 "그렇지. 난 내 남자 손찌검 못한다"라고 재치 있게 받아쳐 웃음을 자아냈다.

shyun@sportschosun.com