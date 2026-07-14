[빅매치 프리뷰]첫 우승→신의 손→베컴 퇴장...60년에 걸친 월드컵 '앙숙의 역사', 잉글랜드-아르헨티나의 결승 향한 '축구 전쟁'

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[스포츠조선 이현석 기자]전쟁처럼 치열한 축구가 있다. 월드컵 역사에 남을 앙숙, 잉글랜드와 아르헨티나가 결승행을 다툰다.

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지독하게 엮였다. 악연의 시작은 1966년 잉글랜드 월드컵이었다. '축구 종가'는 자국에서 열린 첫 월드컵, 오직 우승만을 위해 나아갔다. 아르헨티나와 8강에서 충돌했다. 팽팽하던 경기는 아르헨티나 주장 안토니오 라틴의 퇴장으로 급격하게 무너졌다. 최근 별세한 라틴은 퇴장 선언 후 '10분의 항의'라는 인상적인 장면을 남겼다. 옐로카드와 레드카드 도입의 계기였다. 아르헨티나를 1대0로 꺾은 잉글랜드는 이후 사상 첫 우승까지 질주했다.

두 나라 사이 감정의 골은 축구만의 문제는 아니었다. 1982년 대서양 남단 포클랜드 제도 영유권을 두고 전쟁을 벌였다. 영국이 승리했다. 전쟁의 상흔은 그라운드까지 이어졌다. 1986년 멕시코 대회, 다시 8강에서 마주했다. 이번에는 아르헨티나가 웃었다. 축구 역사에 남을 장면까지 연출했다. '전설' 디에고 마라도나가 문전 공중볼 경합 과정에서 '신의 손'으로 득점을 터트렸다. 마라도나는 불과 4분 뒤 월드컵 역사상 최고의 골을 넣었다. 골키퍼까지 포함, 선수 6명을 제치고 골망을 흔들어 승리를 확정했다. 판정, 전쟁, 승부욕으로 엮인 두 팀의 라이벌 관계가 스포츠를 넘어 역사에 남는 순간이었다.

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악연은 질겼다. 1998년 프랑스에서도 계속됐다. 16강에서 격돌한 두 팀, 화제의 중심에 데이비드 베컴이 섰다. 당시 잉글랜드 최고의 스타였던 베컴은 디에고 시메오네의 도발에 화를 참지 못했다. 흥분한 베컴의 보복 행위 이후 시메오네가 쓰러지며 주심은 곧바로 퇴장을 선언했다. 잉글랜드는 승부차기 끝에 탈락했고, 베컴은 자국 팬들에게 살해 협박까지 받으며 힘든 시기를 겪었다. 마지막 충돌은 2002년 한-일 월드컵이었다. F조에 묶였던 두 팀, 잉글랜드가 4년 전 아픔을 설욕했다. 베컴은 페널티킥 득점으로 결승골을 넣으며, 아르헨티나를 무너뜨렸다. 잉글랜드전 패배로 아르헨티나는 조별리그에서 탈락했다.

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지독했던 과거 인연과 달리, 최근 국제 무대에서 연이 닿지 않았다. 24년 만에 다시 맞닥뜨린다. 잉글랜드는 60년 만의 정상, 아르헨티나는 사상 첫 2회 연속 우승에 도전한다. 잉글랜드와 아르헨티나는 16일 오전 4시(한국시각) 미국 조지아주 애틀랜타 스타디움에서 2026년 북중미월드컵 4강전을 펼친다.

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두 팀의 기세는 '백중세'다. 쉽지 않은 여정을 뚫고 나란히 준결승에 올랐다. 강호다운 저력이 돋보였다. 아르헨티나는 32강 카보베르데전(3대2 승), 8강 스위스전(3대1 승)에서 연장 접전 끝에 승리를 거뒀다. 중심은 역시 '축구의 신' 리오넬 메시다. 그는 이번 대회 8골로 득점왕에 도전 중이다. 메시는 2005년 A매치 데뷔 이후 처음으로 잉글랜드와 대결을 펼친다.

잉글랜드는 32강부터 8강까지 모두 한 골 차로 승리했다. 콩고민주공화국(2대1 승), 멕시코(3대2 승), 노르웨이(2대1 승)와의 경기, 막판 집중력이 탁월했다. 해리 케인과 주드 벨링엄의 득점력은 아르헨티나 수비에 큰 부담이다. 토너먼트에 강한 토마스 투헬 감독의 지략도 변수다.

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벼랑 끝 승부, 경기장을 누빌 선수들은 역사 속 악연보다, 축구에만 집중하겠다는 각오다. 메시는 "그저 축구이니 더 이상의 의미는 부여하지 않겠다"고 했다. 잉글랜드 수문장 조던 픽포드도 "그냥 축구 경기다. 90분, 120분, 승부차기까지 가는 것"이라고 했다. 다만 두 팀의 '축구 전쟁'을 지켜볼 팬들의 시선은 축구, 그 이상의 감정으로 뜨겁다.

이현석 기자 digh1229@sportschosun.com