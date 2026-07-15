"네가 월드컵 수준이야!" '패장' 디디에 데샹 감독 분노의 작심 발언…"(판정 관련) 여러 상황이 있었다"

사진=XINHUA-XinHua 연합뉴스

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[스포츠조선 김가을 기자]디디에 데샹 프랑스 월드컵대표팀 감독이 끝내 분노했다.

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프랑스는 15일 오전 4시(이하 한국시각) 미국의 댈러스 스타디움에서 열린 스페인과의 2026년 북중미월드컵 4강전에서 0대2로 패했다. 프랑스는 전반 22분 미켈 오야르사발에게 페널티킥 선제골을 허용했다. 후반 13분 페드로 포로에게 원더 쐐기골을 내주며 고개를 숙였다. 이날 패배로 프랑스는 통산 세 번째 우승 도전을 멈췄다.

경기 뒤 데샹 감독은 "선수들의 충격이 크다. 경기를 잘 통제한 스페인에 비해 우리가 기술적인 면에서 한 수 아래였다는 점을 인정해야 한다". 우리의 잘못이 먼저고 누군가를 탓하고 싶지는 않다"고 말했다.

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그러면서도 엘살바도르 출신 이반 바르톤 주심을 향한 비판은 숨기지 않았다. 이날 바르톤 주심은 전반 20분 프랑스 뤼카 디뉴와 라민 야말의 충돌을 페널티킥 반칙으로 판정했다. 프랑스의 항의에도 판정은 그대로 유지됐다. 결국 키커 오야르사발이 골문 오른쪽 상단을 찌르는 슈팅으로 이날의 선제골이자 결승골을 마무리했다.

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데샹 감독은 "대답을 기대하지 않고 날카로운 질문을 하나 던지겠다. 과연 이 심판이 월드컵 준결승전을 관장할 수준이 되는가. 우리가 졌기 때문에 하는 말이 아니다. (판정과 관련해) 여러 상황이 있었다"고 작심 발언했다.

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한편, 데샹 감독은 이번 대회를 끝으로 프랑스의 지휘봉을 내려놓을 것으로 보인다.2012년 7월 부임한 데샹 감독은 2014년 브라질 대회부터 4회 연속 월드컵에서 프랑스를 이끌었다. 이번 대회까지 월드컵 통산 27경기에서 21승3무3패를 기록했다. 역대 최다승 감독이라는 새 역사를 썼다. 2018년 러시아월드컵 우승, 2022년 카타르월드컵 준우승을 지휘했다. 선수(1998년 프랑스)와 감독으로 모두 우승을 경험했다. 하지만 그는 올해 초, 이번 월드컵을 끝으로 물러날 것임을 예고했다.

영국 언론 'BBC'는 '데샹 감독은 지난 1월, 이번 월드컵 이후 사임할 것이라고 발표했다. 3~4위 결정전에서 고별전을 치를 예정이다. 그의 후임으론 지네딘 지단이 가장 유력한 후보다. 둘은 1998년 프랑스월드컵에서 우승을 차지했다'고 했다.

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김가을 기자 epi17@sportschosun.com