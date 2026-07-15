"감독님 이거 아니잖아요!" 충격 4강 탈락 킬리안 음바페, 데샹 감독 전술 우회비판 "미드필더 숫자 모자랐다. 압박했어야"

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[스포츠조선 류동혁 기자] 킬리안 음바페가 디디에 데샹 감독의 전술을 우회적으로 비판했다.

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글로벌 축구 전문매체 ESPN은 15일(이하 한국시각) '킬리안 음바페는 2026년 북중미월드컵 프랑스가 스페인에 2-0으로 패한 뒤, 감독 디디에 데샹의 접근법과 전술에 의문을 제기하는 듯 보였다'며 '프랑스의 3년 연속 월드컵 결승 진출 도전은 끝났다. 음바페는 득점 없이 대회를 8골로 마감했다. 아르헨티나의 리오넬 메시와 함께 골든 부트 1위와 동률이다'라고 했다.

음바페는 프랑스가 스페인에게 완패한 뒤 가진 공식 기자회견에서 '미드필드에서 스페인을 상대로 (숫자가) 3대2였다. 그건 힘든 상황이었다. 우리는 맨투맨 프레스를 해서 대응해야 했다고 생각한다'고 했다.

그는 '기술적, 전술적으로 원하는 경기를 하지 못했다. 월드컵 준결승에서 해야 할 일을 하지 않으면 이길 수 없다. 스페인은 공과 템포를 통제하는 것을 좋아한다. 우리의 계획은 리듬을 제대로 못 잡도록 높게 압박하는 것이었다'며 '우리가 게임을 더 잘 통제하기 못했다. 기술적으로 너무 엉성했다'고 했다.

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또 '공을 되찾았을 때조차도 첫 터치가 충분하지 않았다. 이길 수가 없는 상황이었고, 매우 실망스럽다. 냉정하게 보면 결승 진출의 자격을 갖추지 못했다'고 했다.

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프랑스는 이날 완패를 당했다.

스페인은 전반 22분 라민 야말이 얻어낸 PK를 미켈 오야르사발이 골로 연결했다. 후반 13분 페드로 포로가 다니 올모의 절묘한 패스를 받아 쐐기골을 터뜨렸다.

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프랑스와 스페인은 이번 대회 2강으로 꼽혔다. 준결승에서 두 팀이 만나자 사실상 결승전이라는 평가를 받았다. 해외예측은 프랑스의 근소한 우세였다.

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프랑스는 4강 직전까지 킬리안 음바페를 비롯, 마이클 올리세, 우스만 뎀벨레의 삼각편대의 위력이 강력했다.

스페인 에이스 라민 야말이 프랑스와 경기 직전 자신감을 비췄지만, 오히려 '오만'처럼 비춰질 정도였다. 하지만, 2024 유로대회 우승팀 스페인은 예상보다 강했다. 프랑스 '일진'이었다.

스페인은 중원의 압박과 세밀한 골 결정력으로 프랑스를 압도했다. 야말은 사이드를 휘저으며 프랑스 수비를 압도했고, 반면 음바페는 별다른 임팩트를 보이지 못했다. 류동혁 기자 sfryu@sportschosun.com