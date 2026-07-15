"우리가 잘했으니까 여기까지 왔다!" 판정 논란→경기력 비판, 스칼로니 아르헨티나 감독 작심 발언 "문제 되지 않는다"

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[스포츠조선 김가을 기자]리오넬 스칼로니 아르헨티나 월드컵대표팀 감독이 최근 불거진 논란에 입장을 밝혔다.

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아르헨티나는 16일 오전 4시(이하 한국시각) 미국의 애틀랜타 스타디움에서 잉글랜드와 2026년 북중미월드컵 4강전을 치른다.

'디펜딩 챔피언' 아르헨티나는 '축구의 신' 리오넬 메시를 앞세워 두 대회 연속 우승을 정조준한다. 그러나 그라운드 안팎에서 잡음이 끊이질 않고 있다.

첫 번째는 판정 논란이다. 아르헨티나는 이집트와의 16강전에서 3대2로 역전승을 했다. 한때 0-2로 밀리던 경기를 극적으로 뒤집었다. 후반 34분부터 불과 13분 만에 드라마를 썼다. 하지만 이 과정에서 판정 논란이 있었고, 급기야 호삼 하산 이집트 월드컵대표팀 감독은 "월드컵 본선이 아르헨티나에 유리하게 치우쳐 있다. 메시가 가능한 한 오랫동안 대회에 남아 있어야 하고 세계 챔피언이 계속 경기를 할 수 있어야 한다는 상업적 고려로 이집트팀이 부당하게 대우받았다"고 주장했다. 경기 뒤 이집트축구협회는 국제축구연맹(FIFA)에 이날 경기를 진행한 프랑스 심판진을'심각한 판정 오류'와 '(심판의) 이중 잣대'가 있었다며 제소했다. 조제 모리뉴 레알 마드리드 감독은 이 경기 판정에 대해 '대낮의 강도 같은 행위'라고 강력 비판했다.

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스위스와의 8강전에서도 논란이 발생했다. 이날 1대3으로 패한 스위스의 수비수 마누엘 아칸지는 "사소한 것 하나하나가 우리에게 불리하게 작용했다. 이렇게 일방적인 경기는 처음 경험해본다"고 말했다. 무라트 야킨 스위스 월드컵대표팀 감독도 심판 판정에 대해 "도저히 이해할 수 없다"고 비판했다.

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상황이 이렇다보니 아르헨티나의 경기력에 대한 논란도 발생했다. 스칼로니 감독은 "우리는 사람들이 말하는 것만큼 경기력이 나쁘지 않다. 우리가 잘했으니까 이 단계까지 왔다. 선수들에게 감사하다"며 "솔직히 대표팀이 내가 정확하게 원했던 방식으로 경기를 해왔는지에 대해선 연연하지 않는다. 과정은 물론 현재 상태가 어떤지도 문제가 되지 않는다. 우리는 지금 준결승에 진출했다"고 강조했다.

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아르헨티나와 잉글랜드의 경기는 그야말로 '전쟁'으로 불린다. 특히 1982년 포클랜드 제도 영유권을 놓고 아르헨티나와 잉글랜드가 전쟁을 펼치는 등 두 나라 사이의 긴장 관계도 있었다.

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스칼로니 감독은 "이것은 축구다. 오래전 일어난 사건을 섞어서 생각할 수는 없다. 우리 역사에서도 슬픈 시기였지만 현실적으로 지금 우리가 할 수 있는 일은 많지 않다. 세계 곳곳에서 비극적인 일들이 벌어지고, 우리는 전쟁을 비판하고 있다. 그런 의미에서 내가 이 경기를 단순히 축구 경기 이상이라고 말하는 것은 미친 짓처럼 보인다. 당시 희생된 분들을 기억해야 하지만 이것은 그저 축구 경기다. 두 가지를 섞어서는 안 된다"고 했다.

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김가을 기자 epi17@sportschosun.com