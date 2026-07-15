역대급 충격! 아르헨티나 팬끼리 폭력 사태→잉글랜드와 맞대결 앞두고 '아수라장'…준결승전 앞두고 경찰 인력 총동원

아르헨티나 팬들의 폭력 사태. 사진=더선

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[스포츠조선 강우진 기자]잉글랜드와 아르헨티나의 준결승전을 앞두고, 아르헨티나 팬들이 난투극을 벌였다.

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영국 더선은 15일(한국시각) '잉글랜드와의 월드컵 준결승을 앞두고 아르헨티나의 극성팬들이 서로 충돌하며 병과 거리의 집기류를 던지는 충격적인 장면이 포착됐다'고 보도했다.

공개된 영상에는 미국 조지아주 애틀랜타의 광장에서 두 무리의 아르헨티나 팬들이 대치하는 모습이 담겼다. 이는 순식간에 폭력 사태로 번졌다. 한 남성이 쓰레기통을 들어 공중으로 던졌고, 양측이 몸싸움을 벌이는 가운데 다른 두 남성도 주변의 쓰레기통을 집어 들어 상대편을 향해 내던졌다.

사진=더선

급기야 한 팬은 한 단계 더 나아가 벤치를 들어 상대에게 던졌다. 테이블이 뒤집히고 병과 각종 물건이 공중을 날아다니는 가운데 경찰이 현장에 개입해 양측을 떼어놓으려 했다.

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하지만 대규모 경찰력이 투입됐음에도 아르헨티나 팬들은 서로를 향해 각종 물건을 계속 던지며 충돌을 이어갔다. 영상에서는 한 남성이 경찰관에게 수갑이 채워져 연행되는 순간에도 욕설을 퍼붓는 모습이 확인된다.

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매체는 '이번 충돌은 라 부텔레르와 플라사 호세 C. 파즈라는 두 서포터 그룹 사이에서 발생한 것으로 밝혀졌다'며 '각각 아르헨티나 부에노스아이레스의 라이벌 구단인 산로렌소와 우라칸의 극성 서포터들이다'고 설명했다.

더선

아르헨티나 팬들은 이날 깃발 응원 릴레이를 위해 한자리에 모여 있었다. 그러나 두 그룹이 서로 충돌하면서 행사는 순식간에 아수라장이 됐고, 많은 사람이 안전을 위해 현장을 빠져나가야 했다. 이들의 난폭한 행동은 다른 아르헨티나 팬들로부터도 강한 비난을 받았다.

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오는 16일 열리는 월드컵 준결승을 앞두고 서포터간의 큰 충돌이 예상된다. 경기장의 수용 인원은 약 6만8000명이지만, 이번 경기를 보기 위해 양국 팬을 합쳐 최대 10만명이 애틀랜타를 찾을 것으로 예상된다. 이 가운데 아르헨티나 팬은 최대 7만 명에 이를 것으로 전망된다. 이에 따라 경찰은 도심 경기장과 술집 등 일대에 추가 인력을 대거 배치했다.

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강우진 기자 kwj1222@sportschosun.com