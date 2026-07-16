"충격!" 최악의 '뒤통수 가격'…"대반전" 추태에 가까운 세리머니→英 선수 앞으로 질주 환호 '존 스톤스도 분노'

사진=SNS 캡처

사진=AP Photo/Jacob Kupferman-FR17178 연합뉴스

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[스포츠조선 김가을 기자]주드 벨링엄(잉글랜드)의 '뒤통수 가격' 전말이 드러났다.

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영국 언론 '더선'은 16일(이하 한국시각) '벨링엄이 발렌틴 바르코(아르헨티나)를 때린 이유하 밝혀졌다'고 보도했다.

토마스 투헬 잉글랜드 월드컵대표팀 감독이 이끄는 잉글랜드는 16일 미국의 애틀랜타 스타디움에서 열린 아르헨티나와의 2026년 북중미월드컵 4강전에서 1대2로 역전패했다. 잉글랜드는 후반 10분 앤서니 고든의 선제골로 앞서갔다. 그러나 엔조 페르난데스, 라우타로 마르티네스에게 연속 실점하며 고개를 숙였다. 잉글랜드는 1966년 자국에서 열린 대회 이후 60년 만의 월드컵 결승 무대를 눈앞에 뒀으나 마지막 5분을 버티지 못했다. 결국 이번에도 메이저 대회 잔혹사를 끊지 못했다. 잉글랜드는 월드컵에서 1966년에 딱 한 차례 우승했다. 이후 이번까지 준결승까지만 3번 올랐다. 유로에서는 준우승만 두 번 해보고 한 번도 우승을 경험하지 못했다.

사진=영국 언론 더선 홈페이지 기사 캡처

논란의 장면이 있었다. 벨링엄은 경기 뒤 동료들과 기쁨을 나누던 바르코의 뒤통수를 손바닥으로 가격했다. 이로 인해 잉글랜드와 아르헨티나 선수들이 충돌했다. 다행히 난투극까지는 이어지지 않았지만, 벨링엄의 행동에 대한 비난이 쏟아졌다. 영국 현지 언론에선 '벨링엄은 경기 뒤 아르헨티나의 바르코를 가격하는 모습이 TV 카메라에 포착되면서 논란의 중심에 섰다. 징계 조치는 발표되지 않았지만, 해당 영상으로 국제축구연맹(FIFA)이 이번 충돌 사건을 조사할 가능성 등에 물음표가 제기되고 있다'고 했다.

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'더선'은 '벨링엄이 바르코를 이유 없이 공격한 것처럼 보였다. 하지만 이날 경기의 한 장면이 그 동기를 암시한다. 바르코는 다른 선수들과 마찬가지로 페르난데스의 동점골이 나오자 축하를 위해 전력 질주했다. 하지만 다른 선수들과 달랐다. 그는 잉글랜드 선수들 앞으로 달려가 환호했다. 존 스톤스가 그를 밀치기까지 했다. 이러한 상황은 벨링엄에게 영향을 미쳤는지, 경기 뒤 벨링엄은 바로크를 향해 은근히 비난을 퍼부었다. 벨링엄의 도발은 바르코의 격렬한 반응을 불러일으켰다. 바르코는 돌아서서 벨링엄을 밀쳤다'고 전했다.

사진=REUTERS 연합뉴스

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한편, 경기 뒤 투헬 감독은 "실망스럽다. (결승전에) 아주 가까이 갔지만, 득점 뒤 너무 소극적으로 변했고 많은 기회를 내줬다. 볼 점유를 되찾아오지 못했고 그 뒤로 크로스와 슈팅을 너무 많이 허용했다. 당연히 추가 득점을 노리고 싶었지만, 공격적 교체가 도움이 될 거라는 느낌이 없었다. 우리는 볼을 따내지도, 지키지도 못했다. 구조적인 문제는 아니라고 본다. 우리는 아무것도 바꾸지 않았는데 경기 양상이 완전히 바뀌었다"고 말했다.

잉글랜드는 19일 오전 6시 미국의 마이애미 스타디움에서 프랑스와 3~4위 결정전을 치른다.

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김가을 기자 epi17@sportschosun.com