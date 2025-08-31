푹 쉬었더니, 올라온 샷감...'통산 최다상금 스타' 박상현이 돌아왔다,…

|
[스포츠조선 김용 기자] 정신적 수양이 이렇게 중요한 거구나.
그래서 박상현은 과감히 채를 내려놨다. 7월과 8월까지 이어진 약 2달의 여름 방학을 온전한 휴식의 시간으로 보냈다. 약 1달 반을 푹 쉬고, 가족과 함께 한 뒤 동아회원권그룹 오픈을 2주 앞둔 시점에서 다시 샷을 가다듬기 시작했다. 그러니 공이 잘 맞더란다. 박상현은 "1년 성적이 좋지 않았다. 우승 경쟁에 대한 두려움보다, 내 페이스를 유지하는 게 관건"이라고 강조했다.
신기하게도, 연습을 열심히 하지 않고 출전한 첫 대회에서 샷감이 완벽하게 올라왔다. 2라운드까지 단독 1위였는데, 3라운드 6언더파를 몰아치며 4라운드를 2위와 5차 앞선 상태로 들어갈 수 있게 됐다.
박상현은 이날 우승으로 우승 상금 1억4000만원을 추가했다. 돈도 중요하지만 확실한 자기만의 샷을 찾았다는 것, 통산 20승 목표를 향해 다시 나아갈 수 있는 자신감을 얻었다는 게 중요했다. 통산 20승을 하면 영구 시드권이 주어진다.
한편, 같은 날 경기도 용인시 써닝포인트CC에서 열린 KLPGA 투어 KG레이디스 오픈에서는 무명의 신다인이 깜짝 우승을 차지했다. 3타차 선두로 마지막 라운드를 출발한 신다인은 18홀 내내 1타를 줄이는데 그쳤다. 최종 라운드에서 5타를 줄인 유현조, 6언더파를 친 한빛나에 연장전을 허락해야 했다.
연장 첫 번째 홀에서 사실 먼저 우승 기회를 잡았다. 파5 18번홀인데, 드라이버 티샷이 카트 도로를 맞고 계속 굴러내려가 홀 70m 근처 가까운 거리에 멈춰선 것. 웨지로 올리면 이글 찬스였고 2.2m 가까이 붙였다. 하지만 유현조가 8m 거리에서 기적의 버디 퍼트를 성공시키며 신다인을 당황시켰고, 신다인이 이글 퍼트를 놓치며 2차 연장으로 갔다.
김용 기자 awesome@sportschosun.com