14년 만에 이룬 첫 다승 감격...이걸로 끝이 아니다 "PGA 꿈 여전…

[스포츠조선 김용 기자] "PGA 투어에 대한 꿈이 아직도 크다."
올 봄 GS칼텍스 매경오픈 우승 트로피를 거머쥔 문도엽은 2013년 KPGA 투어 데뷔 후 14년 만에 감격의 다승을 기록하게 됐다. 통산 5승째다. 또 이번 우승으로 제네시스 포인트 3위, 상금 랭킹 3위가 됐다.
다음은 우승 후 문도엽과의 일문일답.
올해 처음으로 다승을 달성했다. 기분이 정말 좋다. 1승 이상 하는 것이 결코 쉽지 않았는데 드디어 다승을 달성했다. 이왕이면 올 시즌이 끝나기 전에 한 번 더 우승하면 좋겠다. (웃음)
-2위와 4타차로 우승했다. 여유로운 점수 차이로 우승한 비결이 있다면?
경기가 끝날 때까지 긴장을 놓지 않았다. 대회 내내 스코어를 줄일 수 있는 기회가 왔을 때 집중을 잘 했기 때문에 좋은 점수로 우승할 수 있었다고 생각한다.
-오늘 비가 많이 왔다. 날씨 영향은 없었는지?
어제보다 바람은 훨씬 적게 불었다. 대회 내내 비가 내렸는데 오히려 어제보다 시원하게 경기할 수 있었다. 날씨 영향을 크게 받지는 않았다.
-KPGA 투어 데뷔 14년 차다. '문도엽의 골프'를 설명한다면?
남들보다 근성이 있는 것 같다. 현재에 안주하려고 하지 않고 꾸준히 연습해서 아직도 차츰 좋아지는 것 같다. 한결같이 골프를 좋아하면서 치고 있고 골프에 대한 연구도 많이 하는 편이다.
직전 대회부터 이번 대회까지 전체적으로 버디 찬스가 많았고 아이언샷도 좋았는데 놓친 버디 기회들이 많다. 출발 라인을 조금씩 당기는 경향이 있는데 좀더 제자리에서 출발하는 연습을 했더니 좋아졌다. 부족한 점을 보완하기 위해 노력했더니 버디를 많이 잡아낼 수 있었던 것 같다.
-하반기 준비는 어떻게 했는지?
휴식기에 이재혁 코치와 부족한 면들을 채우기 위한 연습을 많이 했다. 특히 스윙할 때 나오면 좋지 않은 자세가 나오지 않도록 준비를 많이 했다. 스윙할 때 몸이 앞으로 기울어질 때가 종종 있는데 고치려고 연습했다. 아직 경기 중에 기울어질 때가 있지만 신경 쓰면서 잡아가는 중이라 예전보다는 좋지 않은 자세가 덜 나오고 있는 것 같다.
-KPGA 투어 데뷔 후 첫 다승을 달성했다. 개인적인 목표가 있다면?
우선 '제네시스 대상'을 수상하고 싶은 욕심이 확실히 있다. PGA투어에 대한 꿈이 아직 크기 때문에 콘페리투어에 도전해보고 싶다. 올 시즌 하반기 일정을 아직 전체적으로 확정하지는 못했지만 10월 초에는 아시안투어 대회에도 나설 계획이 있다.
김용 기자 awesome@sportschosun.com