마제스티골프, '서브라임' 출시 기념 대규모 팝업스토어 연다...이민정도…

[스포츠조선 김용 기자] 마제스티골프 '서브라임'을 직접 만나볼 수 있는 기회!
팝업 공간은 신제품 서브라임을 중심으로 고급스럽고 빛나는 테마로 꾸며져 브랜드의 헤리티지와 현대적 감각을 동시에 느낄 수 있다. 또한 마제스티골프의 대표 제품인 '프레스티지오', '로얄' 전시와 함께, 올해 6월 출시한 '몰타' 퍼터를 포함해 '세이셸', '모리셔스', '산토리니'와 같은 다양한 리조트 시리즈 퍼터도 한 자리에서 만나볼 수 있다.
특히 16일에는 배우 이민정이 팝업 행사에 참여해 현장을 빛낼 예정이다. 이민정은 마제스티골프 정병호 대표와 함께 전세계 최초로 공개되는 신제품 서브라임의 언베일링 퍼포먼스에 참여하며 축제의 막을 올린다. 그녀의 우아하고 화려한 매력은 서브라임의 고급스러운 무드를 한층 돋보이게 할 것으로 기대된다.
마제스티골프 관계자는 "백화점을 찾는 고객들에게 브랜드가 지향하는 최상의 골프 라이프를 직접 체험할 수 있는 특별한 기회"라며, "앞으로도 마제스티골프만의 장인 정신과 고품격 가치를 전달할 수 있는 다채로운 활동과 다양한 볼거리를 제공하여 마제스티골프에 대한 몰입감을 더할 예정"이라고 전했다.
