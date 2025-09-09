스포츠조선

마제스티골프, '서브라임' 출시 기념 대규모 팝업스토어 연다...이민정도 만난다

기사입력 2025-09-09 23:18


마제스티골프, '서브라임' 출시 기념 대규모 팝업스토어 연다...이민정도…
사진제공=마제스티골프

[스포츠조선 김용 기자] 마제스티골프 '서브라임'을 직접 만나볼 수 있는 기회!

마제스티골프가 '서브라임(SUBLIME)' 출시를 기념해, 오는 16일부터 서울 강남 신세계 백화점 1층 더 스테이지에서 대규모 팝업스토어 '더 프리미어 마제스티(THE PREMIERE MAJESTY)'를 선보인다고 밝혔다. 이번 팝업스토어는 28일까지 운영되며, 방문객들은 현장에서 신제품과 다양한 컬렉션을 직접 체험할 수 있다.

이번 팝업스토어에서는 업그레이드된 서브라임을 가장 먼저 만나볼 수 있다. 신형 서브라임은 마제스티골프의 기술력과 디자인 철학을 집대성한 역대 최고 사양의 클럽으로, 마제스티 최초로 3D 프린팅 기술을 적용하여 향상된 제품 성능을 제공하며 'Timeless Luxury'를 콘셉트로 한 고급스러운 디자인으로 품격과 감성을 모두 만족시키며 최상의 골프 라이프를 완성한다.

팝업 공간은 신제품 서브라임을 중심으로 고급스럽고 빛나는 테마로 꾸며져 브랜드의 헤리티지와 현대적 감각을 동시에 느낄 수 있다. 또한 마제스티골프의 대표 제품인 '프레스티지오', '로얄' 전시와 함께, 올해 6월 출시한 '몰타' 퍼터를 포함해 '세이셸', '모리셔스', '산토리니'와 같은 다양한 리조트 시리즈 퍼터도 한 자리에서 만나볼 수 있다.

특히 16일에는 배우 이민정이 팝업 행사에 참여해 현장을 빛낼 예정이다. 이민정은 마제스티골프 정병호 대표와 함께 전세계 최초로 공개되는 신제품 서브라임의 언베일링 퍼포먼스에 참여하며 축제의 막을 올린다. 그녀의 우아하고 화려한 매력은 서브라임의 고급스러운 무드를 한층 돋보이게 할 것으로 기대된다.

현장에서는 고객을 위한 다양한 이벤트도 함께 진행된다. 팝업스토어 오픈을 기념해 서브라임 드라이버 또는 아이언을 구매한 선착순 5명에게는 전 세계 50개 한정 제작한 풀 가죽 캐디백을 증정하며, 행사 기간 내 마제스티 제품 구매 선착순 8명은 박하림 프로에게 특별 레슨을 받을 수 있는 기회가 제공된다. 이외에도 간단한 설문에 참여한 방문객에게는 마제스티골프 3D 프린터로 제작된 특별 키링 기프트를 증정하며 현장에서 바로 참여 가능한 도어락 이벤트를 기획하여 방문객에게 다채로운 재미와 혜택을 제공한다.

마제스티골프 관계자는 "백화점을 찾는 고객들에게 브랜드가 지향하는 최상의 골프 라이프를 직접 체험할 수 있는 특별한 기회"라며, "앞으로도 마제스티골프만의 장인 정신과 고품격 가치를 전달할 수 있는 다채로운 활동과 다양한 볼거리를 제공하여 마제스티골프에 대한 몰입감을 더할 예정"이라고 전했다.


김용 기자 awesome@sportschosun.com

