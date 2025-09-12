이게 KPGA 1등의 위력인가..."망했다" 했는데 7언더 대반전, 옥태…

스포츠조선

이게 KPGA 1등의 위력인가..."망했다" 했는데 7언더 대반전, 옥태훈이 다시 꿈틀댄다 [송도 현장]

기사입력 2025-09-12 12:41


사진제공=KPGA

[송도=스포츠조선 김용 기자] "또 예선 탈락, 망했다 싶었는데..."

이게 KPGA 1등의 힘인가.

옥태훈이 대반전 드라마를 썼다. 시즌 3승을 노릴 수 있는 유리한 고지를 점했다.

옥태훈은 12일 인천 송도 잭니클라우스GC코리아에서 열린 제41회 신한동해오픈 2라운드에서 7언더파를 몰아쳤다. 1라운드 1언더파로 눈에 띄지 않았던 그인데, 2라운드 합계 8언더파로 나가노 류타로(일본)와 함께 공동 선두(오전조 기준)에 올랐다.

10번홀에서 출발한 옥태훈은 시작부터 버디로 출발, 전반에만 4타를 줄였다. 그리고 전반 지루한 파 행진을 벌이다 파5 7번홀 이글, 파3 8번홀 버디로 기세를 올렸다.

옥태훈은 2라운드 후 "첫 홀 버디로 기분 좋게 출발했다. 그런데 다음홀 티샷이 러프로 갔다. 진흙이 어마머아하게 묻어있다. '오늘 망했다' 싶었다. 원래 잭니클라우스GC에서 잘 못 친다. 그런데 그 홀을 파로 막았다. 후반 이글이 나오기까지 6홀을 모두 파로 막은 것도 오늘 좋은 스코어의 원동력"이라고 설명했다. 옥태훈은 그동안 이 코스에서 많은 대회를 치렀지만, 예선 통과는 단 1번 뿐이었다고 한다.

후반 6번홀이 하이라이트였다. 455m 파4. 길어도 너무 길었다. 세컨드샷이 짧았는데 그린 왼편에 떨어졌다. 홀까지 굴곡을 넘어야 하는 경사. 옥태훈은 웨지를 완전히 열고, 로브샷을 시도해 완벽하게 붙여냈다. 보기가 나올 수 있는 홀을 파로 막으니, 그게 다음홀 이글과 버디로 연결됐다. 옥태훈은 "정말 어려운 상황이었다. 라이도 안 좋고, 바닥도 딱딱했다. 보기를 치면 흐름이 끊어질 것 같아 최대한 붙여보자 마음을 먹었는데 잘 쳤다. 다음 홀 이글은 세컨드샷 거리가 애매했다. 3번 우드는 클 것 같고, 5번 우드는 잘 못쳐 고민하다 5번 우드 도박을 했는데 그게 딱 맞아 떨어졌다"고 설명했다.

옥태훈은 전반기 KPGA 선수권대회외 군산CC 오픈에서 우승하며 다승자가 됐다. 제네시스 포인트, 상금 랭킹 압도적 1위다. 후반기 첫 두 대회 부진했는데, 이번 대회에서 좋은 성적이 나온다면 올해를 자신의 해로 만들 가능성이 매우 높아진다.


옥태훈은 "전반기 끝나고 좋은 분들과 좋은 시간을 나누다 보니 연습할 기회가 많지 않았다. 그래도 직전 대회에 조금 돌아오는 느낌이었고, 어제 1라운드 후반에도 괜찮아지는 느낌이었다"며 "일단 목표는 잭니클라우스GC에서 예선 통과였다. 남은 이틀은 하늘에 맡기겠다. 그냥 저 밑에 있다고 생각하고 열심히 쳐보겠다"고 말하며 웃었다. 그러면서도 밥 먹고 연습을 하러 간다는 옥태훈이었다.


송도=김용 기자 awesome@sportschosun.com

