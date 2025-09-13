日 최강 스타 이시카와 동반 라운드...옥태훈 "너무 좋았습니다. 그런데…

|
[스포츠조선 김용 기자] "대한민국 파이팅!"
결과로만 보면 옥태훈의 판정승. 옥태훈은 1라운드 1언더파에 그쳤지만, 2라운드 7언더파를 몰아치며 8언더파로 상위권에 이름을 올렸다. 반면 이시카와는 1오버파로 컷 탈락 고배를 마시고 말았다.
옥태훈은 이시카와와의 동반 라운드에 대해 "너무 좋아하슨 선수다. 너무 멋있지 않나. 1라운드 시작하기 전에, 라운드 끝나고 사인을 받을까 생각도 했다. 하지만 (함께 경쟁하는 프로로서) 그건 아닌 것 같아 참았다. 그저 같이 라운드를 한 것만으로도 영광이었다"고 말했다.
하지만 승부는 승부. 한국 선수로서 일본 선수들에게 밀리면 안 된다는 마음이 당연히 있다. 나가노 류타로, 요시다 다이키, 스기우라 유타 등이 최상위권에 이름을 올렸다. 한국은 옥태훈과 함께 이상희, 송영한 등이 우승에 도전한다.
옥태훈은 "모든 한국 선수들이 똑같은 생각을 하고 있을 것이다. 그게 뜻대로 되지 않아서 문제지 말이다.(웃음) 나도 마찬가지고, 다른 프로님들도 다 마찬가지다. 대한민국 파이팅"을 외치며 유쾌하게 인터뷰를 마무리 했다.
김용 기자 awesome@sportschosun.com