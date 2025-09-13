버디 9개 대폭발 실화냐...장타 여왕의 한마디 "제 드라이버 비거리 길…

|
[스포츠조선 김용 기자] "드라이버 비거리가 길다 보니..."
다음은 2라운드 후 이동은과의 일문일답.
-단독 선두에 올랐는데, 오늘 경기 소감은?
-오늘 버디를 많이기록했는데?
100미터 이내 웨지 샷이 대부분 3미터안쪽에 붙으면서 버디 찬스를 많이 만들었다. 최근 대회에서 기록이 좋지 못했는데 오랜만에 버디 9개를 잡아 기분이 매우 좋다. 이 기세를 이어가고 싶다.
-'제15회 롯데오픈'에서 기록한 5위 이후 성적이 아쉬웠는데, 어떻게 준비했나?
드라이버 비거리가 길기 때문에 100미터 이내 웨지 샷을 쳐야하는 상황이 자주 만들어진다. 그래서 웨지샷 위주로 연습을 많이 했다. 더불어 퍼트 연습도 병행하면서 전반적인샷 감각을 끌어올리려고 노력했다.
-코스는?
재밌는 코스다. 페어웨이가 넓지 않고 핀 위치도 도전적으로 공략할 수 있어서오히려 흥미로웠다.특히 파5 홀 두 개는 투온이 가능해 더 재밌었다.
-내일 최종라운드 전략은?
드라이버 티샷부터 퍼트까지 모든 샷에 신경 써야 하는 코스이기 때문에, 티샷은 반드시 페어웨이를 지키고 세컨드 샷은 위험한 상황을 피하며 안전하게 공략할 계획이다. 필요한 상황에서는 과감하게 공격도 하겠지만 전체적으로 안정적인 플레이를 할 계획이다.
-내일 최종 라운드 목표는?
우승하면 좋겠지만 욕심은 내려놓고 한 홀 한 홀, 모든 샷에 집중하려고 한다.
김용 기자 awesome@sportschosun.com