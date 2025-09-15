대회 권위가 올라간다...日 출신 슈퍼스타 마쓰야마, 제네시스 챔피언십 …

|
[스포츠조선 김용 기자] 마쓰야마 전격 출전!
2017년부터 KPGA 투어 주관 대회로 치러졌는데, 지난해부터는 DP월드투어와의 공동 주관 대회로 격상됐다. 전 세계에 이름을 알린 스타 선수들이 대거 참가해 대회 수준이 한층 업그레이드 됐다. PGA 투어에서 뛰는 한국인 선수 안병훈과 김주형도 지난해 참가했었다. 특히 DP 월드투어 '레이스 투 두바이'의 '백 9'중 마지막 대회로, DP월드투어 시즌 최종 플레이오프 진출을 향한 마지막 관문이다. 뿐만 아니라 KPGA 투어 우승자에게 제네시스 포인트 1300포인트가 주어지는 시즌 마지막 대회이기도 하다. 세계 무대로 진출할 수 있는 다양한 기회가 주어지는 제네시스 대상을 목표로 하는 KPGA 투어 선수들에게도 큰 동기부여가 된다. 126명 선수 모두가 우승 의지를 불태우는 대회다.
올해는 그동안 대회를 치러왔던 잭니클라우스GC코리아를 떠나 우정힐스CC를 새로운 무대로 결정했다. 우정힐스CC는 '코오롱 한국오픈골프선수권대회'를 총 21회 개최했으며 국내 최고 명문 코스. 올해는 한국오픈이 라비에빌CC 듄스코스에서 진행됐는데, 32년 만의 코스 리뉴얼 공사 때문이었다. 이번 제네시스 챔피언십에 맞춰 최고의 코스 환경을 선수들에게 제공할 것으로 기대를 모은다.
올 시즌 PGA 투어 개막전인 더 센트리에서는 콜린 모리카와(미국)를 3타차로 제치고 PGA 투어 역대 최다 언더파 기록(35언더파) 경신과 동시에 PGA 투어 통산 11승을 달성하며 아시아 선수 최다승 기록 또한 경신했다.
2년마다 미국과 세계 연합과의 팀 대항전으로 열리는 프레지던츠컵에도 여섯 차례 출전했다. 현재 아시아 선수 중 가장 높은 세계랭킹인 16위를 기록하고 있을 만큼 꾸준한 경기력을 앞세워 세계 최정상급 기량을 유지하고 있다.
마쓰야마는 "세계 여러 코스를 돌며 내 실력을 테스트하는 것을 즐기기 때문에 제네시스 챔피언십에 출전하게 되어 매우 기쁘지만, 동시에 실력이 뛰어난 한국 선수들이 많아 어려운 도전이 될 것으로 예상된다"며 "현재 경기 감이 좋기 때문에 이번 시즌을 긍정적으로 마무리 하면서, 우정힐스CC에서 우승을 기록한 훌륭한 선수들 사이에 내 이름도 함께 올리고 싶다"고 출전 포부를 밝혔다. 세계 4대 메이저 대회 우승자들 중 우정힐스CC에서 우승 경험이 있는 선수는 존 데일리, 비제이 싱, 양용은이 있다.
마쓰야마와 함께 한국 남자 골프 '빅3'인 임성재, 김시우, 안병훈도 출전한다. 대회의 권위가 단숨에 대폭 업그레이드 됐다.
김용 기자 awesome@sportschosun.com