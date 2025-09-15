스포츠조선

대회 권위가 올라간다...日 출신 슈퍼스타 마쓰야마, 제네시스 챔피언십 전격 출전 확정!

기사입력 2025-09-15 13:07


AFP 연합뉴스

[스포츠조선 김용 기자] 마쓰야마 전격 출전!

일본 출신 슈퍼스타이자 PGA 투어 간판으로 활약 중인 마쓰야마 히데키가 KPGA 투어 제네시스 챔피언십에 출전을 확정했다.

제네시스 챔피언십은 명실상부 남자 골프 최고 권위의 대회다. 이 대회 뒤 렉서스 마스터즈, KPGA 챔피언십 in 제주 대회가 있지만 사실상 한 시즌을 정리하며 최강자를 뽑는 결승전과 같은 대회이기도 하다. 당연히 총상금은 타의 추종을 불허한다. 지난해 총상금은 무려 400만달러였다.

2017년부터 KPGA 투어 주관 대회로 치러졌는데, 지난해부터는 DP월드투어와의 공동 주관 대회로 격상됐다. 전 세계에 이름을 알린 스타 선수들이 대거 참가해 대회 수준이 한층 업그레이드 됐다. PGA 투어에서 뛰는 한국인 선수 안병훈과 김주형도 지난해 참가했었다. 특히 DP 월드투어 '레이스 투 두바이'의 '백 9'중 마지막 대회로, DP월드투어 시즌 최종 플레이오프 진출을 향한 마지막 관문이다. 뿐만 아니라 KPGA 투어 우승자에게 제네시스 포인트 1300포인트가 주어지는 시즌 마지막 대회이기도 하다. 세계 무대로 진출할 수 있는 다양한 기회가 주어지는 제네시스 대상을 목표로 하는 KPGA 투어 선수들에게도 큰 동기부여가 된다. 126명 선수 모두가 우승 의지를 불태우는 대회다.

올해는 그동안 대회를 치러왔던 잭니클라우스GC코리아를 떠나 우정힐스CC를 새로운 무대로 결정했다. 우정힐스CC는 '코오롱 한국오픈골프선수권대회'를 총 21회 개최했으며 국내 최고 명문 코스. 올해는 한국오픈이 라비에빌CC 듄스코스에서 진행됐는데, 32년 만의 코스 리뉴얼 공사 때문이었다. 이번 제네시스 챔피언십에 맞춰 최고의 코스 환경을 선수들에게 제공할 것으로 기대를 모은다.


여기에 '화룡점정'은 PGA 투어 스타 플레이어 마쓰야마 히데키가 참가를 확정지었다는 것. 2013년 PGA 투어에 데뷔한 마쓰야마 히데키는 명실상부 일본을 대표하는 세계 최정상급 선수로 2021년 세계 4대 메이저 대회인 마스터스 토너먼트의 아시아 최초 우승자이자, 일본인 최초 메이저 우승자로 기록된 바 있다.

올 시즌 PGA 투어 개막전인 더 센트리에서는 콜린 모리카와(미국)를 3타차로 제치고 PGA 투어 역대 최다 언더파 기록(35언더파) 경신과 동시에 PGA 투어 통산 11승을 달성하며 아시아 선수 최다승 기록 또한 경신했다.

2년마다 미국과 세계 연합과의 팀 대항전으로 열리는 프레지던츠컵에도 여섯 차례 출전했다. 현재 아시아 선수 중 가장 높은 세계랭킹인 16위를 기록하고 있을 만큼 꾸준한 경기력을 앞세워 세계 최정상급 기량을 유지하고 있다.


마쓰야마는 "세계 여러 코스를 돌며 내 실력을 테스트하는 것을 즐기기 때문에 제네시스 챔피언십에 출전하게 되어 매우 기쁘지만, 동시에 실력이 뛰어난 한국 선수들이 많아 어려운 도전이 될 것으로 예상된다"며 "현재 경기 감이 좋기 때문에 이번 시즌을 긍정적으로 마무리 하면서, 우정힐스CC에서 우승을 기록한 훌륭한 선수들 사이에 내 이름도 함께 올리고 싶다"고 출전 포부를 밝혔다. 세계 4대 메이저 대회 우승자들 중 우정힐스CC에서 우승 경험이 있는 선수는 존 데일리, 비제이 싱, 양용은이 있다.

마쓰야마와 함께 한국 남자 골프 '빅3'인 임성재, 김시우, 안병훈도 출전한다. 대회의 권위가 단숨에 대폭 업그레이드 됐다.


김용 기자 awesome@sportschosun.com

