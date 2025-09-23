긴 추석 연휴 기간, 골프장 영업일은 천차만별...추석당일 휴장하는 골프…

|
[스포츠조선 정현석 기자]긴 추석 연휴. 어디서 골프를 칠까.
제이드팰리스와 킹즈락은 추석 연휴 3일간 휴장하고 우정힐스, 웰링턴, 블랙스톤이천은 5일과 6일 휴장한다. 추가로 파악되는 정보는 협회 홈페이지에 실시간 업데이트될 예정이다.
가야, 경주신라, 고성노벨, 광주, 구니, 구미, 그랜드, 금강, 기흥, 남부, 남서울, 남촌, 노스팜, 뉴스프링빌, 뉴코리아, 대구, 동래베네스트, 동부산, 동원썬밸리, 드비치, 라데나, 렉스필드, 롯데스카이힐부여, 마우나오션, 마이다스레이크이천, 마이다스밸리청평, 보라, 부곡, 부산, 블랙밸리, 블루헤런, 비에이비스타, 서경타니, 세종에머슨, 세종필드, 소피아그린, 솔모로, 송추, 수원, 스카이밸리, 썬밸리, 안성, 안성베네스트, 양산에덴밸리, 양주, 에이원, 여주클래식, 울산, 이스트밸리, 일동레이크, 잭니클라우스, 정산, 창원, 천룡, 천안상록, 코스카, 티클라우드, 팔공, 88, 페럼, 포웰, 포천아도니스, 프리스틴밸리, 한성, 한양, 한원, 해비치서울, 화산, 화성상록, 휘슬링락
기타 휴·개장 골프장 (6개사)
추석 연휴 3일 휴장: 제이드팰리스, 킹즈락, 무등산
10월 5일, 6일 휴장: 블랙스톤이천, 우정힐스, 웰링턴