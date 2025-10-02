'보름달 존 운영' 올데이골프그룹 5개 골프장, 추석 맞아 감사 이벤트 실시

기사입력 2025-10-02 15:12


'보름달 존 운영' 올데이골프그룹 5개 골프장, 추석 맞아 감사 이벤트 …
올데이골프그룹 추석이벤트 포스터이미지

'보름달 존'을 향해 쏴라~."

올데이골프그룹이 2025년 추석 연휴를 맞아 올데이 청주떼제베CC 등 그룹 산하 5개 골프장에서 'Fun & Joy 추석 라운드 응원' 이벤트를 진행한다.

오는 10월 3일부터 12일까지 추석 연휴 기간 중 가족 및 친구, 지인들과 즐기는 명절 라운드 때의 재미와 즐거움을 선사하기 위해 보름달 Zone 이벤트, 추석 당일 송편 제공, 행운의 숫자-생맥주 1잔 서비스 등 3가지 이벤트를 동시에 실시한다고 밝혔다.

이번 이벤트는 올데이골프그룹이 운영하는 올데이 청주떼제베와 올데이 임페리얼레이크, 올데이 로얄포레, 올데이골프앤리조트, 그리고 올데이 옥스필드CC 등 5개 골프장에서 펼쳐진다.

우선, '보름달 Zone' 이벤트는 5개 골프장별로 지정된 홀에서 소원을 담아 티샷한 공이 '보름달 Zone'에 안착하면 그늘집(맛집)에서 해당 팀에 막걸리 1병을 무료로 증정한다. 1팀 4명을 기준으로 4번의 이벤트 참여 기회가 부여되며, 단 1명만이라도 티샷한 공이 '보름달 Zone'에 안착하면 이벤트 성공으로 간주한다.

둘째, 송편 무료제공 서비스다. 추석 당일인 10월 6일 그늘집에서 라운드 고객에게 정성껏 빚은 송편을 무료로 제공한다.

셋째, '행운의 숫자-생맥주 1잔 서비스'다. 추석 연휴 기간 '라운드 이용일과 휴대폰 번호 끝자리'가 동일한 고객에게는 그늘집에서 생맥주 1잔을 무료 제공한다. 10월 3일 내장한 고객의 본인 휴대폰 번호 끝자리가 '3'이면 이벤트 당첨자가 된다. 이용일이 12일이면 행운의 숫자는 '2'가 된다.

'보름달 Zone'과 '행운의 숫자-생맥주 서비스' 이벤트는 추석 연휴 기간 내내 이어진다.

올데이골프그룹측 관계자는 "추석 연휴를 맞아 내장하는 고객들에게 재미와 즐거움을 드리기 위해 이번 이벤트를 기획했다"며 "'보름달 Zone'은 풍성한 한가위 명절을 상징함과 동시에 대보름달에 소원을 기원하는 의미가 담겨 있다"고 설명했다. 또한 "이벤트를 통해 색다른 추석 명절의 경험과 작은 행운을 선사하고자 했다"며 "올데이골프그룹의 고객들에 대한 '감사한 마음'이 조금이라도 전달되기를 희망한다"고 덧붙였다.


:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

임영웅, 축구 감독 전격 데뷔…안정환·이동국에 선전포고 "긴장하세요"('뭉찬4')

2.

'둘째 임신' 이시영, 복숭아 5개씩 먹더니 결국 '임신성 당뇨' 판정 "너무 황당해"

3.

BTS 지민, '전 연인 루머' 후 첫 소통..."좋은 어른 되기 어렵다"

4.

'승객에 플래시 난사'…변우석 공항 경호원, 결국 벌금형

5.

'결혼설' 김숙, 구본승 향한 특급 내조 "유튜브 위해 고가 카메라 선물" ('옥문아')

스포츠 많이본뉴스
1.

한화 울린 통한의 홈런...눈 감고 휘두를 게 뻔했는데, 김서현은 왜 한가운데 직구를 던졌을까

2.

'흥민이 형, 나보고 또 나가래' 英 매체 '고향 복귀' 언급…'470억에 처분합니다' 팰리스도 좋은 선택지

3.

우승 후보! '야마모토 6⅔이닝 9K+오타니 쐐기 적시타' 2연승 디비전S 진출...LAD 8-4 CIN[WCS2]

4.

'와 日 1조2267억 트리오' 다저스 살렸다…대주자로도 못 뛴 김혜성, 韓 팬들은 그저 부러울 뿐

5.

이거 반칙 아니야? 가을야구 사상 제일 빠른공! 168.17㎞ KKKKK → 이걸 어떻게 치나

스포츠 많이본뉴스
1.

한화 울린 통한의 홈런...눈 감고 휘두를 게 뻔했는데, 김서현은 왜 한가운데 직구를 던졌을까

2.

'흥민이 형, 나보고 또 나가래' 英 매체 '고향 복귀' 언급…'470억에 처분합니다' 팰리스도 좋은 선택지

3.

우승 후보! '야마모토 6⅔이닝 9K+오타니 쐐기 적시타' 2연승 디비전S 진출...LAD 8-4 CIN[WCS2]

4.

'와 日 1조2267억 트리오' 다저스 살렸다…대주자로도 못 뛴 김혜성, 韓 팬들은 그저 부러울 뿐

5.

이거 반칙 아니야? 가을야구 사상 제일 빠른공! 168.17㎞ KKKKK → 이걸 어떻게 치나

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved.