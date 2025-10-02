'보름달 존 운영' 올데이골프그룹 5개 골프장, 추석 맞아 감사 이벤트 …

|
'보름달 존'을 향해 쏴라~."
이번 이벤트는 올데이골프그룹이 운영하는 올데이 청주떼제베와 올데이 임페리얼레이크, 올데이 로얄포레, 올데이골프앤리조트, 그리고 올데이 옥스필드CC 등 5개 골프장에서 펼쳐진다.
우선, '보름달 Zone' 이벤트는 5개 골프장별로 지정된 홀에서 소원을 담아 티샷한 공이 '보름달 Zone'에 안착하면 그늘집(맛집)에서 해당 팀에 막걸리 1병을 무료로 증정한다. 1팀 4명을 기준으로 4번의 이벤트 참여 기회가 부여되며, 단 1명만이라도 티샷한 공이 '보름달 Zone'에 안착하면 이벤트 성공으로 간주한다.
셋째, '행운의 숫자-생맥주 1잔 서비스'다. 추석 연휴 기간 '라운드 이용일과 휴대폰 번호 끝자리'가 동일한 고객에게는 그늘집에서 생맥주 1잔을 무료 제공한다. 10월 3일 내장한 고객의 본인 휴대폰 번호 끝자리가 '3'이면 이벤트 당첨자가 된다. 이용일이 12일이면 행운의 숫자는 '2'가 된다.
'보름달 Zone'과 '행운의 숫자-생맥주 서비스' 이벤트는 추석 연휴 기간 내내 이어진다.
올데이골프그룹측 관계자는 "추석 연휴를 맞아 내장하는 고객들에게 재미와 즐거움을 드리기 위해 이번 이벤트를 기획했다"며 "'보름달 Zone'은 풍성한 한가위 명절을 상징함과 동시에 대보름달에 소원을 기원하는 의미가 담겨 있다"고 설명했다. 또한 "이벤트를 통해 색다른 추석 명절의 경험과 작은 행운을 선사하고자 했다"며 "올데이골프그룹의 고객들에 대한 '감사한 마음'이 조금이라도 전달되기를 희망한다"고 덧붙였다.