LPGA 우승 경쟁을 롯데 선수가? 사상 초유의 쾌거 'K골프의 재도약'…

[스포츠조선 정현석 기자]롯데 골프단이 그룹의 전폭적인 지원 속에 세계적 무대에서 크게 약진하고 있다.
KLPGA 투어 소속 선수인 황유민은 이번 대회 스폰서이자 소속팀 롯데 초청 선수로 나선 대회에서 덜컥 우승을 차지하며 2027년까지 LPGA 투어 출전권을 획득했다. 특유의 공격적 플레이로 최종 라운드 15번 홀(파3)부터 마지막 18번 홀(파5)까지 4개 홀 연속 버디로 짜릿한 우승을 이뤄냈다. 황유민은 지난 3월 대만여자골프 투어 시즌 개막전에서 우승한 이후 7개월만에 우승 트로피를 들어올리며 통산 4승째를 기록했다.
앳된 외모와 1m60 초반대 작은 체구에도 호쾌한 장타와 공격적인 플레이로 세계무대로 진출한 '반전 매력'의 소유자. 글로벌 무대를 향해 뻗어가고 있는 롯데의 지향점과 일치한다.
이날 황유민과 우승경쟁을 한 선수는 역시 롯데 소속의 김효주였다.
롯데 골프단 소속 선수들은 신동빈 롯데그룹 회장과 그룹의 전폭적인 지원 아래 국내외 대회에서 꾸준히 좋은 활약을 이어가고 있다.
이번 대회 1위와 2위를 차지한 황유민과 김효주를 비롯, LPGA 랭킹 8위에 올라 있는 최혜진, KLPGA 강자 이소영이 속한 롯데 골프단은 전통의 강호팀이다. 이들 4명의 롯데 선수가 국내외에서 기록한 우승 횟수만 무려 46승에 달한다.
스포츠를 통한 기업의 ESG 경영과 골프 세계화에 진심인 신동빈 회장은 국내 골프 저변 확대를 위해 끊임 없는 노력과 관심을 기울이고 있다. 롯데는 국내에서 유일하게 세계 양대투어인 KLPGA(한국프로여자골프)와 LPGA(미국여자프로골프)에서 대회를 개최하며 유망주 발굴 및 선수 육성을 위해 노력하고 있다.
이런 인연으로 롯데는 2012년부터 하와이 내 기초 생활 지원이 필요한 계층을 돕기 위해 2012년부터 올해까지 13년간 50만 달러(약 7억원)를 기부해오고 있다. 롯데는 대회의 위상을 높여 세계 정상급 선수들 참여를 독려하기 위해 지난해 총상금을 300만 달러(우승상금 45만 달러)로 기존보다 100만 달러 높였다.
또한 2010부터는 'KLPGA 롯데 오픈'을 개최하며 세계 무대에서 활약할 국내 선수 발굴을 위해 노력하고 있다. 특히 롯데는 롯데 오픈 우승자에게 LPGA 롯데 챔피언십 출전 기회를 부여하며 우수한 국내 선수들의 해외 진출에 교두보 역할을 하고 있다.
세계무대에서 'K골프의 재도약'을 위한 롯데의 진심. 잠시 주춤했던 한국 선수들의 약진을 위한 든든한 지원군이 되고 있다.
정현석 기자 hschung@sportschosun.com