"유민이가 방으로 찾아와서…" LPGA 직행의 행운이 국대선배에게...'눈물의 여왕' 이율린, 5차 연장 끝 10승 베테랑 꺾고 데뷔 첫 우승[상상인·한경 와우넷오픈]

최종수정 2025-10-19 18:33

"유민이가 방으로 찾아와서…" LPGA 직행의 행운이 국대선배에게...'…
티샷 하는 이율린
(서울=연합뉴스) 이율린이 19일 경기 양주 레이크우드 컨트리클럽에서 열린 KLPGA 투어 상상인 · 한경 와우넷 오픈 2025 최종 라운드 2번 홀에서 티샷하고 있다. 2025.10.19 [KLPGT 제공. 재판매 및 DB 금지]
photo@yna.co.kr
(끝)


<저작권자(c) 연합뉴스, 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지>

[스포츠조선 정현석 기자]생애 첫 우승도전을 하루 앞둔 긴장되는 밤.

국가대표 1년 후배 황유민(22·롯데)이 이율린(23·두산건설) 방으로 찾아왔다. 소속사 초청선수 자격으로 참가한 LPGA 롯데오픈 깜짝 우승으로 세계무대 직행의 길을 단숨에 튼 후배.

"유민이가 어제 방까지 찾아와 응원과 조언을 해줬다.'언니가 어려우면 언니만 어려운 거 아니다. 끝까지 하다보면 기회 올거다. 자신을 믿으라'고 해줬다."

통산 우승 10회에 빛나는 베테랑 선배 박지영(29)과의 5차 연장전 끝에 거머쥔 감격의 생애 첫 우승을 차지한 이율린의 첫 우승 후 인터뷰 장면.

이율린이 올 시즌 한국여자프로골프(KLPGA) 투어에서 가장 긴 '5차 연장전' 끝에 정규 투어 첫 우승의 감격을 누렸다.

이율린은 19일 경기도 양주의 레이크우드 컨트리클럽(파72·6605야드)에서 열린 상상인·한경 와우넷오픈(총상금 12억원) 최종 4라운드에서 버디 5개와 보기 4개를 묶어 1언더파 71타를 기록, 최종 합계 12언더파 276타로 박지영과 공동 1위를 차지하며 연장승부에 들어갔다. 18번 홀(파4) 홀을 바꿔가며 치러진 연장전에서 두 선수의 버디퍼트가 좀처럼 홀로 들어가지 않았다.

긴 승부의 종지부는 이율린이 찍었다. 길게 이어진 5차 연장전에서 8m가 조금 넘는 내리막 버디퍼트를 극적으로 홀에 떨구며 오른손을 번쩍 치켜 올렸다. 올시즌 25번째 대회만에 이룬 정규투어 첫 우승으로 상금 2억1600만원을 확보했다.


"유민이가 방으로 찾아와서…" LPGA 직행의 행운이 국대선배에게...'…
티샷 하는 이율린
(서울=연합뉴스) 이율린이 19일 경기 양주 레이크우드 컨트리클럽에서 열린 KLPGA 투어 상상인 · 한경 와우넷 오픈 2025 최종 라운드 1번 홀에서 티샷하고 있다. 2025.10.19 [KLPGT 제공. 재판매 및 DB 금지]
photo@yna.co.kr
(끝)


<저작권자(c) 연합뉴스, 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지>
1m69의 큰 키에 파워와 세기를 두루 갖춘 국가대표 출신. 큰 기대 속에 2023년 정규투어에 데뷔했지만 국가대표 동기, 선후배에 비해 만개가 늦었다. 지난해 10월 덕신EPC·서울경제 레이디스 클래식 준우승이 최고 성적이던 이율린은 81번째 대회에서 첫 우승을 달성했다.


올시즌은 위기였다. 이 대회 전까지 시즌 상금랭킹 74위에 머물며 시드전에 내몰릴 위기였다. 25차례 대회 중 13차례 컷탈락을 할 정도였다.

위기의 순간 황유민의 조언처럼 '끝까지 버틴' 이율린은 반전의 우승으로 단숨에 2년 시드를 확보하며 감격의 눈물 속 환하게 웃을 수 있었다.

3라운드까지 2위에 한 타 차 단독 선두로 챔피언조에 포함된 이율린은 최종 라운드에서 쉽게 치고 나가지 못했다.

전반에 타수를 줄이지 못해 선두에서 밀려난 그는 11번 홀(파4) 버디로 공동 선두에 올랐지만, 13번 홀(파4)과 15번 홀(파5)에서 보기로 다시 선두를 내줬다. 4개조 앞에서 플레이 한 박지영이 보기 없이 5타를 줄이며 12언더파 단독 선두로 먼저 최종 라운드를 마칠 때 이율린은 2타 차로 뒤져 첫 우승이 멀어지는 듯 했다.

하지만 이율린은 끝까지 포기 없이 버텼다. 17번 홀(파5)에서 약 4.5ｍ 버디 퍼트를 떨어뜨려 한 타 차로 추격했고, 18번 홀(파4)에서 6ｍ 가까운 버디 퍼트를 성공시키며 극적으로 승부를 연장전으로 끌고 갔다. 5차 연장전 우승을 확정지은 버디 버트는 라인이 가장 어려웠다. 그동안의 마음고생을 훌훌 털고 한국여자골프의 새로운 스타 탄생을 알리는 극적인 클러치 퍼트였다.

끝까지 울먹인 이율린은 "이루고 싶었던 꿈이라서 너무 행복하다"며 "이렇게 된 거 똑같이 우승을 생각하면서 앞으로도 치겠다"고 꾸준한 활약을 다짐했다. 마지막 인터뷰 장면에서는 선명한 보조개가 인상적인 환한 미소가 희망처럼 피어올랐다.

정현석 기자 hschung@sportschosun.com

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

미자, ♥김태현과 2세 포기하더니..우울증 고백 "죽을 생각만 했다"

2.

[종합]윤두준 빠지고 용준형 등장…하이라이트 팬들 뿔났다(전문)

3.

유명 트럼펫 연주자 안모 씨, 주차장서 숨진 채 발견

4.

출근하는 아내, 남편에겐 "육아휴직, 6년정도 해달라" 말이 돼?…24시간 쉴틈없다(결혼지옥)

5.

정영림, 신혼에 외박한 ♥심현섭에 분노 "결혼한지 얼마 안 됐는데"

스포츠 많이본뉴스
1.

한화 숨통을 끊지 못한, 구자욱 허망한 횡사...선수 잘못이냐, 코치 잘못이냐 [PO2 현장]

2.

최원태가 또! 이제는 '가을 남자'다…'타선 폭발' 삼성, 1승1패 목표 달성→이제는 대구로 간다 [PO2 리뷰]

3.

이 조합 11실점 누가 알았겠나…와이스 4이닝 충격 강판, '역대 최강' 33승 듀오 무너졌다 [PO2]

4.

취임 첫 해부터 매직 쓴 정경호 감독, 구단 창단 첫 2년 연속 파이널A 진출한 강원

5.

대전 1만6750석 또 매진! 매진! → 2023년 한국시리즈부터 가을야구 완판 신화, 29경기로 늘었다

스포츠 많이본뉴스
1.

한화 숨통을 끊지 못한, 구자욱 허망한 횡사...선수 잘못이냐, 코치 잘못이냐 [PO2 현장]

2.

최원태가 또! 이제는 '가을 남자'다…'타선 폭발' 삼성, 1승1패 목표 달성→이제는 대구로 간다 [PO2 리뷰]

3.

이 조합 11실점 누가 알았겠나…와이스 4이닝 충격 강판, '역대 최강' 33승 듀오 무너졌다 [PO2]

4.

취임 첫 해부터 매직 쓴 정경호 감독, 구단 창단 첫 2년 연속 파이널A 진출한 강원

5.

대전 1만6750석 또 매진! 매진! → 2023년 한국시리즈부터 가을야구 완판 신화, 29경기로 늘었다

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved.