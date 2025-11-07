'옥태훈 게 섰거라' 나도 3승 할 수 있다...문도엽 "당연히 우승하고 싶다. 하지만..." [제주 현장]

최종수정 2025-11-07 21:08

'옥태훈 게 섰거라' 나도 3승 할 수 있다...문도엽 "당연히 우승하고…
사진제공=KPGA

[제주=스포츠조선 김용 기자] "당연히 우승하고 싶다. 하지만..."

문도엽이 생애 최고의 시즌을 만들며 2025 시즌을 마무리 할 수 있을까.

문도엽이 시즌 3승 기회를 잡았다. 올해 생애 첫 2승을 달성한 데 이어, 최고 시나리오로 유종의 미를 거둘 찬스다. 제네시스 대상을 확정지은 옥태훈과 같은 시즌 3승 기록에 도전한다. 옥태훈은 2라운드까지 이븐파 공동 36위로 100% 확률은 아니지만 우승에서 멀어진 상황이다.

문도엽은 7일 제주 테디밸리 골프앤리조트에서 열린 KPGA 투어 챔피언십 in JEJU 2라운드에서 5언더파를 몰아쳤다. 1라운드 4언더파를 기록하며 6언더파 공동 선수들에 가려졌지만, 2라운드 선두권 선수들이 주춤하는 사이 5언더파를 기록하며 공동 선두로 우뚝 섰다. 박상현, 유송규와 함께 3라운드 선두 쟁탈전을 치른다.

문도엽은 올해 GS칼텍스 매경오픈, KPGA 파운더스컵에서 우승하며 생애 최고 시즌을 보내고 있다. 마지막 투어 챔피언십까지 우승하면, 제네시스 대상을 놓친 한을 풀 수 있다.

다음은 2라운드 후 문도엽과의 일문일답.

- 오늘 경기 어땠는지?

아이언샷이 잘 됐고 오늘은 특히 퍼트감이 좋았다. 직전 두 개 대회에서 퍼트가 잘 안되면서 스트레스를 많이 받았는데 퍼트가 나아졌다. 덕분에 오늘 버디 기회를 놓치지 않을 수 있었던 것 같다. 페어웨이가 전체적으로 좁은 편인데 어제와 오늘 큰 실수 없이 플레이 한 것이 공동 선두라는 좋은 성적으로 이어진 것 같다.


- 퍼트 관련해서 노력한 부분이 있는지?

홀을 지나치지 않도록 덜 치고 열려 맞는 것이 나은 것 같다고 생각해 스타트 라인에 집중을 하면서 셋업할 때 페이스 체크를 진행했다. 퍼트의 미세한 부분들이 긍정적인 방향으로 잘 자리 잡히고 있는 것 같다.

- 선두를 지키기 위한 3라운드 전략은?

코스 상태가 굉장히 좋고 그린 관리가 잘 되어 있어서 그런 부분에 있어서는 불편함 없이 플레이를 하고 있다. 그린 위에서 언듈레이션이 많기 때문에 그린 위 퍼트가 관건이라고 생각한다. 코스가 전체적으로 좁은 편이라 티샷을 잘 보내야 할 것 같다.

- 이번 대회 목표는?

당연히 우승하고 싶다. 하지만 이틀이나 남았다. 남은 이틀 동안 날씨가 오늘처럼 좋지는 않을 것이라고 들었는데 우승에 집중하기 보다는 내 플레이 자체에 집중을 하겠다. 좋은 결과는 나중에 뒤따라오도록 만들어 보겠다.


김용 기자 awesome@sportschosun.com

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

'장윤정♥' 도경완, 홍익대 학생회장 출신이었다 "등록금 인상 막으려 투쟁"

2.

'한강 러닝' 목격담 속출...안은진, 유인나도 놀란 '확 달라진 얼굴'

3.

'65세' 최화정, 결정사 찾아가 재산 공개 "110억 자가, 한 달에 외제차 값 벌어"

4.

홍현희, ADHD 결국 인정…子 준범 육아 상담 "날 닮아 자극 추구 높아"

5.

박명수, '신세계 3세' 애니 보자마자 "재벌집 친구, 백화점 할인 되니?" ('할명수')

스포츠 많이본뉴스
1.

1순위도 손흥민, 2순위도 손흥민, 다 SON한테 맞춰...'MLS 최고 이적료+연봉 160억' 뛰어넘는 'LAFC 월클 관리 작전'

2.

"긴급 수술 필요해" KIA 조기 귀국자 발생…감독 주시했던 강속구 유망주인데[오키나와 현장]

3.

"WBC에서 오타니? 직구에 커브 섞어서…" 27살인데 투수 최고참, 깜짝 놀란 11승 투수의 포부 [인터뷰]

4.

박동원 손목 통증 → 한화 때문? "어린 투수들 공 받기 무섭다. 너무 빨라…전세계가 다 ABS 썼으면" [고척인터뷰]

5.

'경질 전문에서 구세주로?' 수난의 텐하흐, 명예회복 기회얻을까…위기의 아약스, 새감독 협상 개시 '복귀설 솔솔'

스포츠 많이본뉴스
1.

1순위도 손흥민, 2순위도 손흥민, 다 SON한테 맞춰...'MLS 최고 이적료+연봉 160억' 뛰어넘는 'LAFC 월클 관리 작전'

2.

"긴급 수술 필요해" KIA 조기 귀국자 발생…감독 주시했던 강속구 유망주인데[오키나와 현장]

3.

"WBC에서 오타니? 직구에 커브 섞어서…" 27살인데 투수 최고참, 깜짝 놀란 11승 투수의 포부 [인터뷰]

4.

박동원 손목 통증 → 한화 때문? "어린 투수들 공 받기 무섭다. 너무 빨라…전세계가 다 ABS 썼으면" [고척인터뷰]

5.

'경질 전문에서 구세주로?' 수난의 텐하흐, 명예회복 기회얻을까…위기의 아약스, 새감독 협상 개시 '복귀설 솔솔'

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved.