"우승보다 즐길 것" 장수연, 여주에 골프아카데미 오픈, "겨울 훈련도 아카데미에서…"
|장수연 제9회 E1 채리티 오픈 FR 2번홀 티샷. 사진제공=KLPGA
[스포츠조선 정현석 기자]한국여자프로골프(KLPGA)투어 프로 장수연(31·동부건설)이 자신의 이름을 건 골프아카데미를 연다.
장수연은 오는 30일 경기도 여주시 노이펠리체 빌딩에 장수연 골프아카데미를 공식 오픈한다.
아카데미는 연습장 타석수는 9개, SG스크린 최신 모드 8개 등 17개 타석으로 구성됐다.
장수연은 "오픈 전까지 연습타석과 스크린은 무료이며 장수연이 매일 무료 레슨을 실시한다"고 밝혔다.
국가대표 출신 장수연은 주니어 시절 장타를 앞세워 익성배, 강민구배 한국여자아마추어 골프선수권대회 등에서 우승하는 등 한국여자골프의 기대주로 부상했다.
2012년에 KLPGA에 입회, 2013년부터 투어에 합류한 장수연은 2016년 롯데마트 여자오픈에서 첫 우승한 뒤 NH투자증권 레이디스 챔피언십, 이수그룹 제39회 KLPGA 챔피언십, 롯데렌터카 여자오픈 등 통산 4승을 올리며 투어 대표 스타로 활약했다.
올 시즌 주춤하며 시드를 잃었지만 협회가 2026년부터 처음 도입한 특별시드로 내년 시즌에도 변함 없이 KLPGA투어에서 활약할 예정이다.
장수연은 "올해는 전지훈련 대신 이번에 오픈한 아카데미에서 단점을 보완할 계획"이라며 "내년에는 우승보다는 보다 편안하게 골프를 즐기면서 경기할 것"이라고 말했다.
정현석 기자 hschung@sportschosun.com
