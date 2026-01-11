"美친 장우진,만리장성도 넘었다!" 中세계2위 상대 10-1 실화? 커리어 첫 WTT챔피언스 결승행 역사![WTT챔피언스 도하-속보]

장우진은 11일(한국시각) 카타르 도하 루사일 스포츠아레나에서 열린 WTT챔피언스 도하 남자단식 4강에서 세계 2위 '중국 톱랭커' 린시동에게 게임스코어 4대2로 승리하며 커리어 첫 WTT챔피언스 결승 진출에 성공했다.
장우진은 이번 대회 파죽지세였다. 32강에서 '프랑스 ㎏에이스' 알렉시스 르브렁을 3대2로 돌려세우며 첫 승을 신고한 후 16강에서 일본 도가미 슌스케를 듀스 대접전 끝에 3대1로 꺾고 8강에 오른 후 4강에서 세계 5위, 4번 시드 '스웨덴 톱랭커' 트룰스 뫼레고르를 4대1로 꺾고 4강행에 성공했다. 체력적, 기술적으로 완벽한 모습을 선보였다.
사진출처=WTT
1게임 초반부터 장우진은 작정한 듯 강공으로 나섰다. 먼저 2점을 앞서나갔지만 린시동이 내리 3득점했고, 장우진이 치키타로 3-3 균형을 맞췄다. 4-6으로 밀렸지만 랠리를 이겨내며 6-6 다시 동점을 이뤘다. 이후 장우진의 백핸드 공격이 테이블을 벗어나며 6-9까지 밀렸다. 8-11로 1게임을 내줬다.
2게임, 1-3으로 밀렸던 장우진이 빠른 풋워크를 앞세워 백핸드, 포어핸드 공격을 번갈아 성공시키며 3-3으로 따라붙었다. 린시동의 긴 서브를 받아치며 4-3 역전에 성공했고 강력한 포어핸드, 변칙 서브로 5-3, 6-4로 앞서나갔고 시원시원한 직선 드라이브로 테이블을 가르며 9-4까지 앞서나갔다. 장우진표 드라이브가 '세계2위' 린시동을 압도했다. 네트의 행운까지 따르며 10-4 게임포인트를 잡았다. 린시동이 잇달아 4점을 잡아내며 추격했지만 장우진이 '장기'인 포어핸드로 마무리하며 11-8, 2게임을 잡아낸 후 팔을 번쩍 들어올리며 포효했다. 게임스코어 1-1.
사진출처=WTT
3게임, 초반 장우진의 기세가 이어졌다. 린시동 서브를 공략하며 2-0으로 앞서나갔다. '백핸드 장인' 린시동을 상대로 백핸드 맞대결에서도 밀리지 않았다. 3-1로 앞섰다. 그러나 린시동이 백핸드 드라이브로 따라붙으며 3-3, 3-4, 역전을 허용했고, 장우진이 서브 직후 포어핸드로 4-4 다시 균형을 맞췄다. 이후 장우진의 리시브가 막히며 4-6으로 밀렸지만 다시 포어핸드로 6-6, 다시 따라붙었다. 7-7에서 린시동과의 랠리를 이겨내며 8-7, 역전에 성공했다. 또다시 포어핸드, 백핸드가 잇달아 맞아들며 10-7, 게임포인트를 잡았다. 11-9로 이겼다. 게임스코어 2-1로 역전했다.
4게임, 1-3으로 밀리다 다시 영리한 서브로 상대 범실을 이끌어내며 3-3으로 따라붙었다. 긴 서브, 짧은 서브, 회전양을 조절한 서브와 장우진의 빠른 공격에 린시동이 흔들렸다. 장우진이 6-5로 기어이 역전에 성공하자 벤치의 왕하오 코치가 작전타임을 요청했다. 4강에 린시동-장우진, 하리모토 도모카즈-린윤주가 올라와 있는 상황. 린시동이 패할 경우, 또다시 비중국인 선수간 결승전이 성사될 위기에 놓인 최강 중국이 위기에 몰렸다. 장우진이 랠리 싸움을 이겨내며 7-6으로 앞서더니 린시동의 범실, 서브 미스까지 나오며 9-6, 점수차가 벌어졌다. 9-8까지 린시동이 추격하자 천민혁 세아 코치가 타임아웃을 요청했다. 짧은 서브 후 포어핸드 드라이브로 마무리하며 10-9 게임포인트를 잡았다. 이어진 듀스게임, 포어핸드 톱스핀 랠리에서 승리한 장우진이 포효했다. 11-10, 엣지의 행운과 함께 12-10, 장우진이 승리했다. 린시동이 망연자실했다. 게임 스코어 3-1.
6게임, 장우진이 초반 내리 3득점하며 3-0으로 기선을 제압했다. 백핸드 공격이 불을 뿜었다. 포어핸드 미들 공격, 3구 선제 백핸드 공격 모든 공이 맞아들며 6-0까지 앞서나갔다. 장우진의 미친 기세에 린시동이 흔들렸고 다시 장우진의 혼신의 포어핸드가 작렬하며 8-0까지 앞서나갔다. 중국 톱랭커를 상대로 믿기 힘든, 좀처럼 보기 드문 경이로운 경기력이었다. 왕하오 코치가 입술을 깨물었다. 11-3, 게임스코어 4대2로 결승행을 마무리했다.
장우진의 압도적인 승리였다. WTT 챔피언스 마카오, 몽펠리에 4강에서 잇달아 고배를 마셨던 장우진이 새해 마침내 WTT 챔피언스에서 만리장성을 넘어 커리어 첫 결승행에 성공했다. 한국 남자선수로는 지난해 WTT 챔피언스 인천 이상수(현 삼성생명 코치)의 결승행 이후 두 번째 역사다. 아직 '별들의 전쟁' WTT 챔피언스에서 단식 우승을 이룬 한국선수는 전무하다. 대한민국 에이스 장우진이 전인미답의 역사에 도전한다. 하리모토-린윤주의 4강전 승자와 12일 우승을 다투게 됐다. 전영지 기자 sky4us@sportschosun.com