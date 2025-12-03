'K-10' 올 블랙 미녀골퍼 최민경, 올리브 매니지먼트에 새 둥지...…

|
[스포츠조선 정현석 기자]최민경이 새로운 골프 전문 매니지먼트사와 손잡고 새 시즌을 준비한다.
최민경은 오는 2월말까지 3개월 동안 미국 캘리포니아주 팜 스프링에서 팀 타이틀리스트 아카데미 멤버들과 전지훈련을 갖는다. 이번 전지훈련에서 드라이브 거리를 늘리고, 아이언의 정확도를 높이는 훈련에 집중할 계획이다.
|
최민경은 "든든한 팀과 함께 준비하니 마음이 안정돼 이번 전훈에서 단점을 보완하고 강점은 최대한 끌어 올릴 것"이라며 "서두르지 않고 차분하게 첫 우승을 목표로 나아가겠다. 오랜시간 응원해주신 팬들에게 결과로 보답하고 싶다"고 말했다.
2011년에 KPGA에 입회한 최민경은 2015년까지 드림투어에서 2승을 올린 뒤 정규투어에 합류해지만 아직 우승이 없다.
2018년 롯데칸타타 여자오픈과 이듬해 교촌 허니 레이디스 오픈에서 준우승한 최민경은 이후 주춤했다가 지난해 블루캐니언 레이디스 챔피언십에서 2위에 오르며 샷감을 되찾고 있다.
올 시즌 29개 대회에 출전해 22개 대회에 본선에 올랐고, 맥콜-모나용평오픈에서 공동 7위에 오른 것이 가장 좋은 성적이다.