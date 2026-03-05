"양보다 질적 성장+구조개선 중점" 2026년 KPGA 투어, 20개 대회 총상금 약 244억 원+@ 규모, 새 시즌 일정 발표

|
[스포츠조선 정현석 기자]한국프로골프투어(이하 KPGT)가 5일, 2026 시즌 KPGA 투어 일정을 발표했다.
시즌 개막전은 4월 16일부터 19일까지 라비에벨 골프앤리조트에서 열리는 '제21회 DB손해보험 프로미 오픈(총상금 10억 원)'이다. 이 대회는 2014년부터 2019년, 2021년부터 2026년까지 12회째 KPGA 투어 개막전으로 열리고 있다.
4월 말부터 5월 초까지는 굵직한 대회가 이어진다.
5월에는 새로운 변화가 주목된다. 1968년 KPGA를 창설한 창립회원에 대한 예우와 그 업적을 기리고자 만들어진 KPGA 파운더스컵(7억 원)이 5월 7일부터 나흘간 골프존카운티 영암45에서 열린다. 바로 이어 KPGA 경북오픈(7억 원)이 5월 14일부터 4라운드 경기로 골프존카운티 선산에서 치러진다.
6월 들어서는 가장 오랜 역사를 자랑하는 '제69회 KPGA 선수권대회 with A-ONE CC'가 4일부터 7일까지 에이원 컨트리클럽에서 열린다. 단독 주관 대회 중 최다 상금 규모인 총상금 16억 원으로 열린다. 2016년부터 KPGA 선수권대회의 터전 역할을 해오고 있는 에이원 컨트리클럽에서 올해로 11회째 열린다.
이어 6월 11일부터 14일까지 KPGA 클래식(7억 원)이 제주도에서 열리고, 6월 18일부터 나흘간 남춘천 컨트리클럽에서 '하나은행 인비테이셔널(13억 원)'이 개최된다. 이 대회는 지난해 일본투어와 공동 주관에서 올해 KPGA 투어 단독 주관으로 전환된다.
6월 25일부터 28일까지는 'KPGA 군산CC 오픈(7억 원+@)'이 상반기 마지막 대회로 군산 컨트리클럽에서 열린다. 'KPGA 군산CC 오픈'은 2024년부터 대회 수익금, 식음료 판매 수익 등을 총상금에 더하고 있다. 2024년 대회 총 상금은 9억 7929만 7000원, 2025년 대회 총상금은 10억 484만3000원으로 진행됐다. 올해도 수익금이 총상금에 더해질 예정이다.
하반기 투어는 8월 27일부터 30일까지 총상금 7억 원 규모의 신설 대회인 'SBS 오픈(가칭)'으로 시작된다. 이어 역시 신규 대회(약 8억 원 규모)가 9월 1주 차(9월 3~6일)에 열린다.
9월 10일부터는 나흘간 잭니클라우스 골프클럽 코리아에서 '제42회 신한동해오픈'이 15억 원 상금 규모로 개최된다. 이 대회는 지난해까지 3자(KPGA 투어·일본투어·아시안투어) 공동 주관에서 올해부터 KPGA 투어와 일본투어 2자 공동 주관으로 변경된다.
서원밸리 컨트리클럽은 올해 상반기 '2026 우리금융 챔피언십'과 하반기 '더채리티클래식 2026' 등 2개 대회를 개최한다. 10월 15일부터 18일까지 열리는 '더채리티클래식 2026'에는 총상금 10억 원이 걸려 있다.
10월 22일부터 25일까지는 '제네시스 챔피언십'이 우정힐스 컨트리클럽에서 열린다. KPGA 투어와 DP월드투어가 공동 주관하는 이 대회는 총상금 400만 달러(약 59억 1520만 원) 규모로 개최된다. 이어 '2026 렉서스 마스터즈(10억 원)'가 10월 29일부터 나흘간 열린다.
시즌 최종전인 'KPGA 투어챔피언십 in JEJU'는 11월 5일부터 8일까지 제주 테디밸리 골프앤리조트에서 열린다. '2026 렉서스 마스터즈' 종료 후 제네시스 포인트 상위 선수(참가 인원 미정)가 출전할 수 있으며 상금은 11억 원이다.
김원섭 KPGT 대표이사는 "2026시즌은 각 대회의 완성도를 높이고 투어 구조를 개선하는 데 중점을 뒀다"며 "대회마다 특색을 가미해 선수, 팬, 브랜드 모두에게 새로운 가치를 창출하는 프리미엄 무대로 만들 것"이라고 강조했다. 이어 "결과보다 과정을, 순간보다 내일을 선택하며 어려운 여건 속에서도 KPGA 투어 발전을 위해 아낌없는 지원을 해주시는 모든 타이틀 스폰서 여러분께 진심으로 감사드린다"며 "한국 남자 골프의 지속가능한 성장을 위해 협회가 할 수 있는 모든 노력을 다하겠다"고 다짐했다.
