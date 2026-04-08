올데이골프그룹 최동호 회장, 동국대 학인 스님 학업 위해 장학금 4400만원 기탁[골프소식]

올데이골프그룹 최동호 회장(아래 왼쪽에서 세번째)이 김용현 동국대학교 교무부총장에게 장학금을 전달한 뒤 장학증서를 받은 학인 스님들과 함께 기념촬영을 하고 있다. 사진제공=동국대학교

Advertisement

[스포츠조선 정현석 기자]한국골프장경영협회를 이끌고 있는 올데이골프그룹 최동호 회장이 동국대학교를 찾아 장학기금을 전달하며 뜻깊은 나눔을 실천했다.

Advertisement

7일 올데이골프그룹에 따르면 최 회장은 최근 서울 중구 동국대 서울캠퍼스를 방문해 학인 스님들을 위해 '정암장학 4400만원'을 기탁하고 장학생에게 직접 장학증서를 수여했다.

이날 행사에는 최 회장을 비롯해 김용현 동국대 교무부총장, 이경철 대외협력처장 등 학교 주요 관계자와 충북 음성 미타사 주지 희원스님, 희경스님 등이 참석해 자리를 빛냈다.

최 회장은 "선대부터 이어져 내려온 미타사와의 인연이 오늘 뜻깊은 자리로 발전할 수 있었던 계기가 되었다"라며 "학인 스님들의 경제적 부담을 덜어주고 학업에 전념할 수 있도록 지원하고 싶다"고 장학금 기부 소감을 밝혔다.

Advertisement

김용현 교무부총장은 "소중한 장학기금 전달에 감사드리며, 학인 스님들을 직접 격려하기 위해 최 회장님과 미타사 관계자 여러분께서 학교에 방문한 오늘이 더욱 의미가 깊다"라며 "기부자의 뜻에 따라 학인 스님들이 더욱 큰 뜻을 품고 세상을 밝게 비추는 길에 보탬이 될 수 있도록 장학금을 귀하게 활용하겠다"라고 말했다.

올데이골프그룹은 청주떼제베와 임페리얼레이크, 로열포레, 올데이골프&리조트, 옥스필드 등 국내 5개 골프장을 운영하고 있다. 최동호 회장은 지난해 3월 한국골프장경영협회 제20대 회장으로 추대된 이후 최근 취임 1주년을 맞았다.