"'접지력+안정성' 극대화" 아디다스골프, 스파이크리스 '코드케이오스 27' 전 세계 동시 출시

아디다스골프 제공

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[스포츠조선 정현석 기자] 아디다스골프가 전통적인 골프화의 고정관념을 깬 스파이크리스 골프화 '코드케이오스 27'을 전 세계에 동시 출시했다. 투어 레벨 수준의 접지력과 안정성을 갖춘 2026년 아디다스골프 라인업 최상위 모델.

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이번 신제품의 핵심은 기존의 편안함을 극대화하면서도 스윙 시 발생하는 발의 뒤틀림을 잡아낸 기술력이다.

신발 측면부터 하부까지 연결된 케이지 형태의 안정화 기술인 액시스락 시스템이 뒤꿈치를 견고하게 잡아주어 스윙과 보행 시 좌우 흔들림을 효과적으로 억제한다.

엔지니어드 트위스트니트 베이스와 초박형 마이크로파이버 가죽 스킨을 결합한 이중구조 갑피로 신축성과 착용감을 동시에 구현했다. 미드솔에는 전장 BOOST가 적용되어 쿠셔닝을 제공한다.

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발 전체를 감싸는 풀랭스 커버리지 설계를 통해 접지 면적을 확대했다. 4가지 형태의 돌기(러그)를 배치해 필드 위 안정성을 높였다.

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'보아 퍼포먼스 핏 랩' 기술이 내부에서 발등 전체를 감싸며 밀착감을 강화했고, 지퍼 슈라우드(덮개) 마감으로 세련된 외관을 완성했다.

아디다스골프는 이번 신제품 출시를 기념해 오는 6일 골프존마켓 압구정점에서 특별 런칭 이벤트를 개최한다.

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이번 이벤트는 별도의 사전 예약 없이 누구나 자유롭게 방문할 수 있는 워크인 방식으로 진행된다. 현장에는 신제품을 직접 체험해 볼 수 있는 공간과 함께 방문객을 위한 참여형 이벤트와 혜택이 마련된다.

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이날 행사에는 아디다스골프 소속 프로 선수인 박성현, 김민선7, 이준석을 비롯, 브랜드 앰배서더로 활동 중인 방송인 배정남과 배우 이성민 등이 참석할 예정이다.