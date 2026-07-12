강원도와 대체 무슨 인연인 것이냐...'버디 폭격기' 고지우, 정선 하이원리조트에서 또 우승

사진제공=KLPGA

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[스포츠조선 김용 기자]강원도와 도대체 무슨 인연이길래.

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KLPGA 투어 고지우는 제주도 출신 쌍둥이 선수로 유명하다. 동생 고지원과 함께 투어 3승씩을 거두며 투어 스타 플레이어로 인정받았다.

고지원이 올시즌 국내 개막전 더 시에나 오픈에서 우승하며 다승 경쟁 균형을 맞췄다. 그러자 고지우가 또 한 발짝 앞서나가게 됐다. 고지우는 12일 강원도 정선군 하이원CC에서 막을 내린 하이원리조트 여자오픈에서 와이어투와이어 우승을 차지했다.

1라운드 공동 선두로 시작해 2라운드 단독 1위가 된 고지우는 3라운드에서 9언더파를 몰아치며 합계 24언더파로 우승을 '예약'해놨었다. 공동 2위 선수들과 무려 8타 차이가 났기 때문.

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긴장이 풀려서였을까. 고지우는 최종 라운드 버디를 1개도 잡지 못하고 보기만 2개를 기록했지만, 워낙 벌려놓은 차이가 커 최종 22언더파 270타로 17언더파의 공동 2위 박혜준, 성유진을 제치고 우승 트로피를 들어올렸다. 우승 상금 1억8000만원 획득. 총상금 20억원을 돌파하게 됐다.

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재밌는 건 또 강원도에서 우승을 했다는 것이다.

사진제공=KLPGA

고지우는 2023년 맥콜, 모나 용평 오픈에서 감격의 투어 첫 승을 따냈다. 이 대회는 강원도 용평에서 열린다. 그리고 2024년 하이원리조트에서 두 번째 우승을 따냈다. 지난해 다시 맥콜, 모나 용평 오픈을 거머쥐더니 거짓말같이 올해 하이원리조트에서 다시 우승했다. 강원도 용평에서 2승, 정선에서 2승. 제주도 출신이지만 이제 '강원도의 딸'로 불리워야 할 듯 하다.

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강원도도 강원도지만, 올시즌 슬럼프를 극복한 우승이라 더욱 값진 의미가 있다. 올해 초 손가락 부상으로 인해 신음했고, 시즌 개막 후 이렇다 할 모습을 보여주지 못했다. 11개 대회에서 겨우 6번 컷 통과를 한 게 전부였다. 하지만 이번 우승으로 하반기 더 좋은 활약을 기대케 했다. 최종 라운드는 72홀 최저 타수 기록이 걸려있어서인지 제 플레이를 하지 못했지만, 3라운드까지의 고지우의 샷감은 '버디 폭격기'라는 별명에 걸맞은 완벽 그 자체였다. 아이언샷이 치기만 하면 홀 옆에 붙었다.

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삼천리 골프단에는 또 희소식이다. 고지원에 이어 지난해 신인왕 서교림이 올시즌 벌써 2승을 차지했다 . 여기에 고지우까지 우승자 대열에 합류했다. 또 이번 대회 김민주와 전예성이 15언더파 공동 6위로 '톱10'에 이름을 올린 것도 반가웠다.

김용 기자 awesome@sportschosun.com