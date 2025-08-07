스포츠조선

[경마]한국 대표 장제사 5인, 호주 국제장제사대회 출전으로 세계 무대 도전

기사입력 2025-08-08 05:31


[경마]한국 대표 장제사 5인, 호주 국제장제사대회 출전으로 세계 무대 …
◇사진제공=한국마사회

한국을 대표하는 장제사들이 한국 장제 기술의 우수성을 알리기 위해 다시 한 번 도전장을 내민다.

마사회 소속 강성규 장제사와 민간 장제사 이훈학, 이준혁, 김주혁, 주승태 4명이 오는 14일(이하 한국시각)부터 17일까지 호주 브리즈번에서 개최되는 국제장제사대회에 참가한다. 이들은 2024년 마사회장배 한국장제사챔피언십 입상자로 국내 최고 수준의 기술력을 인정받아 대표로 선발되었다.

한국은 2015년을 시작으로 캐나다, 호주, 미국 등에서 열린 국제장제사대회에 꾸준히 참가해 왔으며, 매 대회마다 실력을 인정받아 입상하는 성과를 거두고 있다. 2019년에는 마사회 신상경 장제사가 프리스타일 종목에서 국제대회 우승을 했으며, 2023년에는 마사회 장원 장제사가 중급 클래스 종목 3위에 입상, 2024년에는 마사회 윤신상 장제사가 프리스타일 4위, 김학진(민간) 장제사가 중급 클래스 종목 4,5위에 입상하며 한국 장제 기술의 높아진 수준을 세계에 알렸다.

장제사는 말의 발굽을 전문적으로 관리하는 기술자다. 지속적으로 자라나는 말굽을 정교하게 다듬고 각 말에게 최적화된 맞춤형 편자를 제작해 장착하는 전문가로, 해외에서는 수의사 못지않은 전문성과 자격기준을 요구받는 직업이다. 그러나 아직 그 인식이 널리 알려지지 않아 다소 생소한 직업으로 여겨지고 있는 것이 현실이며 현재 국내에서 활동하는 장제사는 약 70여명에 불과하다. 이번 국제대회 참가를 계기로 장제사의 중요성과 전문성이 국내에도 더 널리 알려질 것으로 기대된다.

한국 대표단은 총 25개 종목 중 초급-중급 클래스 각4개 종목에 출전해 실력을 겨룰 예정이다. 이번 대회를 통해 말의 품종 중 제일 큰 '샤이어'의 발에 편자를 직접 만들어 장착시키는 3인 단체전에도 처음으로 참가할 예정이다. 이훈학 장제사는 "한국 장제사들을 대표해 국제 장제대회에 출전하게 된 것을 영광으로 생각한다"며 "우리 장제 기술의 우수성을 세계에 알리는 동시에 국내에도 장제사라는 직업에 대해 알리고 싶다"고 포부를 밝혔다.


박상경 기자 ppark@sportschosun.com

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

김병만, 친자 2명 인정…입양 딸 ‘혼외자 소송’에 “혼인 파탄 뒤 낳은 자녀”

2.

'65세' 최화정, 55사이즈 유지하는 7분 운동법..."폐가 찢어지는 것 같다" ('최화정')

3.

김숙, 담배 사랑 폭로에 당황...송은이 증언 "좀 많이 피운 게 아냐" ('옥문아들')

4.

구혜선, 이혼 5년만 대표로 새출발 "사무실 준공 마쳤어요"

5.

변우석, 김혜윤 선물에 감격 "오예!"…‘솔선커플’ 현실 케미도 설렘 폭발

연예 많이본뉴스
1.

김병만, 친자 2명 인정…입양 딸 ‘혼외자 소송’에 “혼인 파탄 뒤 낳은 자녀”

2.

'65세' 최화정, 55사이즈 유지하는 7분 운동법..."폐가 찢어지는 것 같다" ('최화정')

3.

김숙, 담배 사랑 폭로에 당황...송은이 증언 "좀 많이 피운 게 아냐" ('옥문아들')

4.

구혜선, 이혼 5년만 대표로 새출발 "사무실 준공 마쳤어요"

5.

변우석, 김혜윤 선물에 감격 "오예!"…‘솔선커플’ 현실 케미도 설렘 폭발

스포츠 많이본뉴스
1.

본인은 '21년 동안' 몇 점짜리 선수라 평가했을까? 오승환 은퇴 기자회견 갖고 21년 아름다운 '마침표'[인천현장]

2.

[공식 입장문]안우진 결국 직접 해명했다 "샤워 후 주차장에서 불려갔다? 사실 아닙니다"

3.

"손흥민은 GOAT" 알리·에릭센까지 LAFC 이적 관심…쏘니 같은 선수 또 없습니다

4.

[속보]'또 햄스트링이라니' 진짜 김도영한테 왜 이러나, 벌써 3번째다…"병원 검진은 추후에"

5.

[속보]'수술 성공적' 안우진 "의혹, 확인되지 않은 사실…구단에 충분히 설명했다"

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved.