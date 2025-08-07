BMW 코리아, 플래그십 순수 전기 SAV 뉴 iX 출시

|
BMW코리아가 플래그십 순수전기 SAV 'BMW 뉴 iX'를 국내에 공식 출시한다고 7일 밝혀다. 전기차 브랜드 BMW i의 전용 모델인 BMW iX는 전기 모빌리티의 정수를 담아낸 스포츠 액티비티 비히클(Sports Activity Vehicle, SAV)이다. 전력 효율 및 주행성능 향상된 최신 전기 파워트레인을 적용, 1회 충전 주행 거리까지 크게 늘어난 게 특징이다.
기본 모델인 BMW 뉴 iX xDrive45는 이전 대비 82마력 증가한 408마력의 최고출력을 발휘한다. 최대토크도 71.4kg·m로 이전보다 7.2kg·m 높아졌으며, 정지 상태에서 시속 100km까지 가속하는 데 걸리는 시간은 5.1초로 이전 대비 1초 단축됐다. 또한 새로운 셀 기술이 적용된 고전압 배터리는 이전보다 30%가량 늘어난 100.4 kWh의 전력을 저장할 수 있다. 1회 충전 주행 거리는 국내 환경부 인증 기준 446km, WLTP 기준으로는 최대 602km다.
BMW 뉴 iX xDrive60은 최고출력이 544마력으로 이전 대비 21마력 증가했으며 최대 78.0kg·m의 토크를 발휘한다. 정지 상태에서 시속 100km까지 가속하는 데 걸리는 시간은 4.6초이며, 1회 충전 주행 거리는 국내 환경부 인증 기준 509km로 배터리 용량 증가 없이도 이전보다 45km가 늘어났다. WLTP 기준 1회 충전 주행 거리는 최대 701km에 달한다. 고성능 M 모델인 BMW 뉴 iX M70 xDrive는 최고출력이 659마력(스포츠 모드 활성화 시)으로 이전보다 40마력 증가했으며 론치 컨트롤 기능을 사용하면 무려 112.2kg·m에 달하는 압도적인 토크를 발휘한다. 정지상태에서 시속 100km까지 가속하는데 걸리는 시간은 단 3.8초에 불과하며 1회 충전 주행 거리는 동급 최고 수준으로 국내 환경부 인증 기준 421km, WLTP 기준 600km다.
BMW 뉴 iX는 플래그십 순수전기 모델에 걸맞은 혁신적인 안전 사양과 최고 사양의 운전자 보조 시스템이 기본으로 탑재된다. BMW 뉴 iX에는 BMW 타이어 수리 키트 플러스(BMW Tyre repair kit Plus)가 기본 사양으로 제공된다. 실란트 주입, 공기압 충전 및 유지를 자동으로 수행하는 일체형 타이어 수리 키트로 공기압 손실을 유발하는 가벼운 타이어 파손을 빠르게 수습하고 주행을 이어갈 수 있도록 돕는다. 자석과 커넥터 핀을 이용한 부착 방식 덕분에 운전자는 이 장비를 손쉽게 휠에 고정할 수 있으며, 최고 시속 80km 이하의 속도로 최대 200km까지 주행할 수 있게 한다.
모든 모델에 에어 서스펜션이 기본으로 적용되어 탑승자에게 우수한 승차감을 제공하며, BMW 뉴 iX xDrive60과 뉴 iX M70 xDrive는 후륜 조향 기능인 인테그랄 액티브 스티어링을 통해 편안하면서도 안정적인 주행을 지원한다. BMW 뉴 iX M70 xDrive는 역동적인 주행이 가능하도록 M 전용 사양으로 조율한 에어 서스펜션이 장착된다. 뉴 iX xDrive45에는 주차 보조 기능과 서라운드 뷰, 후진 보조 기능 등이 포함된 '파킹 어시스턴트 플러스'가 기본 탑재되며, 상위 트림에는 최대 200미터까지 자동 주행 및 주차를 수행하는 '메뉴버링 어시스턴트' 등의 기능이 추가된 '파킹 어시스턴트 프로페셔널'을 제공해 주차 및 주행 시 높은 편의성을 제공한다.
