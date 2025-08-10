스포츠조선

단백질·식이섬유 풍부 '렌틸콩', 여성에게 특히 좋은 이유

기사입력 2025-08-10 15:44


　◇렌틸콩. 이미지=한국농수산식품유통공사

렌틸콩 열풍이 뜨겁다.

최근 각광받고 있는 '저속노화' 식단의 핵심 식재료 중 하나인 렌틸콩은 꼬투리 안에 볼록한 렌즈 모양으로 콩이 들어있어 '렌즈콩'이라고도 불린다.

식물성 단백질과 식이섬유가 풍부하며 당 함량이 낮아 많은 영양학자들이 추천하는 식품이다. 100g 기준으로 렌틸콩(건조)과 현미를 비교하면 단백질 함량은 23.58g 대비 7.33g, 식이섬유는 12.2g 대비 3.9g으로 렌틸콩의 영양성분이 탁월하다. 지방은 1.5g으로 적은 편이다. 미국의 건강 전문지 '헬스'에서 세계 5대 슈퍼푸드로 선정하기도 했다.

한국농수산식품유통공사에 따르면, 렌틸콩은 식이섬유가 풍부해 변비 예방과 다이어트에 좋고, 콜레스테롤을 낮출 뿐만 아니라 혈당 조절을 돕는다.

풍부한 철분과 엽산이 적혈구 생성을 촉진해 빈혈 예방에 효과적이며, 임산부와 갱년기 여성에게 특히 좋은 것으로 알려져 있다. 엽산은 세포의 생성을 돕고 태아의 기형 발생을 억제하는데, 렌틸콩 1컵을 먹으면 엽산의 하루 권장량 중 90%를 보충할 수 있다. 이와 함께 렌틸콩의 에스트로겐 유사 성분이 갱년기 증상 완화에 도움을 준다.

또한 풍부한 철분과 마그네슘을 함유하고 있어 피로회복에 좋고, 심근경색과 같은 혈관질환 예방 및 심장질환의 위험을 줄여준다. 칼륨과 식이섬유도 혈압을 낮추고 혈중 콜레스테롤 수치를 조절해 심혈관 질환 예방에 도움이 된다. 다만, 식이섬유가 많아 과다 섭취 시 복통이나 설사를 유발할 수 있어 주의해야 한다.

렌틸콩은 다른 콩류에 비해 조리 시간이 짧아 빠르게 준비가 가능할 뿐 아니라 글루텐이 없어 글루텐에 민감한 사람들에게도 적합하다. 해외에서는 렌틸콩을 샐러드나 카레 등에 곁들여 먹는 것이 보편화 되어 있다.

국내에서도 렌틸콩을 식재료로 만든 제품 출시가 활발하다. 최근 출시 러시인 잡곡밥에 두루 사용 중이다. 또한 매일유업의 매일두유가 정희원 의학박사와 공동개발한 신제품 '매일두유 렌틸콩'의 경우 7월 출시 후 1주 만에 초도 물량이 완판되며 폭발적인 반응을 얻고 있다.

업계 관계자는 "과거 가수 이효리가 즐겨 먹는 콩으로 유명해졌던 렌틸콩이 저속노화 식단의 아이콘으로 재부상하고 있다"면서, "렌틸콩을 재료로 한 다양한 간편식 출시가 당분간 지속될 것으로 본다"고 전했다.
김소형기자 compact@sportschosun.com

