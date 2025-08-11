스포츠조선

서울생활사박물관, 광복80주년 기념 '문화가 흐르는 박물관' 개최

기사입력 2025-08-11 15:20


서울생활사박물관, 광복80주년 기념 '문화가 흐르는 박물관' 개최

서울역사박물관이 15일 오후 1시부터 6시까지 서울생활사박물관에서 '광복80주년 기념 문화행사 '문화가 흐르는 박물관'를 개최한다. 서울생활사박물관은 서울역사박물관의 분관으로, 서울 동북권역의 대표 문화기관이다. 매년 시민들에게 다양한 생활사 주제의 전시와 교육 및 문화행사 프로그램을 제공하고 있다.

11일 서울역사박물관에 따르면 문화가 흐르는 박물관 행사는 서울생활사박물관을 찾는 시민들에게 광복의 역사적 의미를 되새기고, 가족 단위의 방문객이 함께 즐길 수 있는 다채로운 문화 체험의 기회를 제공하기 위해 기획됐다. 행사는 실내외 공간을 활용한 공연 및 체험 중심 프로그램으로, 시민들이 광복절을 뜻깊게 기념하며 즐거운 나들이 시간을 보낼 수 있을 것으로 기대된다. 당일 현장 접수를 통해 선착순 500명까지 참여가 가능하다. 당일에는 노원구립 청소년 교향악단의 기념 공연을 비롯해, 태극기 비즈 키링 만들기, 태극기 바람개비 만들기, 컬러링 버튼 뱃지 만들기 등 다양한 체험 프로그램을 이용할 수 있다. 태극기 퍼즐 맞추기, 독립운동가 역사 퀴즈 등 시민 참여형 활동도 진행된다.


김세형 기자 fax123@sportschosun.com







