테라젠바이오, 한국형 ARPA-H프로젝트 '환자 맞춤형 항암백신 개발 플…

테라젠바이오가 보건복지부 추진 한국형 ARPA-H프로젝트 '환자 맞춤형 항암백신 개발 플랫폼 구축(PAVE)'과제의 최종 수행기관으로 선정됐다. 해당 과제는 4.5년 동안 최대 191억원의 연구비가 투자되는 대형 프로젝트다.
백순명 테라젠바이오 대표는 "이번 PAVE 과제 선정은 지난 4년간 노력의 결실이며, NeoVax-K 컨소시엄 맴버들과의 긴밀한 협력을 통해 기존 치료 대안이 부족했던 췌장암, CMS4 아형 대장암, 소아·청소년암 등 난치암의 생존율을 획기적으로 높일 수 있는 치료법을 개발하겠다"며 "국내 mRNA 산업 생태계 조성에도 기여하겠다"고 말했다.
한편 한국형 ARPA-H 프로젝트는 국가 보건의료의 난제 해결과 혁신적 건강서비스 구현을 목표로 하는 대한민국 정부의 대형 도전형 연구개발(R&D) 사업으로, 미국의 ARPA-H(Advanced Research Projects Agency for Health)를 벤치마킹해 설계됐다.
