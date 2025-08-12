스포츠조선

테라젠바이오, 한국형 ARPA-H프로젝트 '환자 맞춤형 항암백신 개발 플랫폼' 최종 수행기관 선정

기사입력 2025-08-12 10:45


테라젠바이오, 한국형 ARPA-H프로젝트 '환자 맞춤형 항암백신 개발 플…

테라젠바이오가 보건복지부 추진 한국형 ARPA-H프로젝트 '환자 맞춤형 항암백신 개발 플랫폼 구축(PAVE)'과제의 최종 수행기관으로 선정됐다. 해당 과제는 4.5년 동안 최대 191억원의 연구비가 투자되는 대형 프로젝트다.

유전체 분석 전문기업 테라젠바이오가 공동으로 참여하는 'NeoVax-K 컨소시엄'은 mRNA 백신 기술을 기반으로 한 환자 맞춤형 항암백신 개발을 목표로 한다. 주관기관인 애스톤사이언스를 비롯해 테라젠바이오, 아이엠비디엑스, 진에딧, 고려대학교 안암병원 등 5개 기관이 참여한다.

테라젠바이오는 이번 과제에서 ▲DeepOmicsFFPETM ▲DeepOmicsNeoTM ▲Double Barcode Neoepitope ScanTM 등 그동안 신항원 백신을 위해 자체 개발한 플랫폼을 활용해 췌장암 환자의 유전체 데이터를 분석, 신항원 후보를 예측·검증할 계획이다. 회사 측은 기존 방식 대비 50% 미만이었던 예측 정확도를 90% 이상으로 끌어올리는 것이 목표라고 설명했다. 또한 최적화된 mRNA 구조를 적용해 항암백신 생산 공정을 개발하고, 소규모 mRNA GMP 생산 설비를 구축해 국내 바이오기업의 백신·치료제 개발 인프라를 지원할 방침이다.

백순명 테라젠바이오 대표는 "이번 PAVE 과제 선정은 지난 4년간 노력의 결실이며, NeoVax-K 컨소시엄 맴버들과의 긴밀한 협력을 통해 기존 치료 대안이 부족했던 췌장암, CMS4 아형 대장암, 소아·청소년암 등 난치암의 생존율을 획기적으로 높일 수 있는 치료법을 개발하겠다"며 "국내 mRNA 산업 생태계 조성에도 기여하겠다"고 말했다.

한편 한국형 ARPA-H 프로젝트는 국가 보건의료의 난제 해결과 혁신적 건강서비스 구현을 목표로 하는 대한민국 정부의 대형 도전형 연구개발(R&D) 사업으로, 미국의 ARPA-H(Advanced Research Projects Agency for Health)를 벤치마킹해 설계됐다.
김소형기자 compact@sportschosun.com



