선명희피자, 한여름 밤의 꿈 콘셉트 '써이데이 이벤트' 진행

기사입력 2025-08-12 16:06


선명희피자가 한여름밤 푸짐한 저녁을 위한 써니데이 이벤트를 진행한다고 12일 밝혔다.

선명희피자는 매월 2·4주 일요일에 써니데이 이벤트를 진행하고 있다. '일요일은 선명희피자 먹는 날'로 가격을 할인해 주는 형태다. 써니데이 이벤트는 카카오 플러스 친구를 추가하면 3000원 추가할인 쿠폰이 제공되는 한정 이벤트로 진행된다. 방문할인까지 더하면 피자 한판에 최대 8000원까지 할인받을 수 있다. 쿠폰 유효기간은 발행 당일이다.

선명희피자 관계자는 "8월 써니데이 이벤트는 한여름 밤의 꿈을 콘셉트로 운영된다"며 "소비자 혜택 확대를 위해 다양한 노력을 기울이고 있다"고 말했다.


김세형 기자 fax123@sportschosun.com



