스포츠조선

이호진 전 회장 경찰 수사, 내우외환 태광그룹…"시민단체 제기 의혹, 근거 없는 주장" 반발

기사입력 2025-08-13 08:37

태광그룹이
악재를
만났다.
오너일가의
경찰
수사와
함께
교환사채(EB)
발행
절차도
잠시
중단됐다.
내우외환이다.
태광그룹은
각종
논란과
관련해
사실과
다르다고
반발하고
있다.
그러나
재계
안팎에선
논란에
따른
기업
신뢰도가
낮아질
있는
만큼
최근
체질
개선에
나선
태광그룹의
발목을
잡을
있다는
우려가
나온다.


시민단체,
이호진
회장
'배임
횡령
혐의'
재고발


경찰이
이호진
태광그룹
회장에
대한
수사에
나선다.
지난달
16일
태광그룹바로잡기공동투쟁본부와
참여연대
10개
시민단체가
회장을
배임,
횡령
혐의로
경찰청에
고발한
따른
조치다.


12일
재계에
따르면
경찰청은
시민단체들의
회장
고발건을
서울경찰청
광역수사단
금융범죄수사대에
지난달
배당했다.
시민단체들은
회장의
배임,
횡령
혐의를
꾸준히
문제
삼아왔다.
2022년
회장이
태광그룹의
계열사
티브로드를
매각하는
과정에서
위장
계열사를
통해
태광그룹과
티브로드에
2000억원가량의
손해를
입혔다는
혐의로
검찰에
고발장을
제출했고,
2023년에는
태광그룹이
계열사
하청·협력사를
대상으로
회장의
개인회사인
휘슬링락CC
골프장
회원권
1000억원
가량의
매입을
강요했다며
추가로
검찰에
고발한
있다.


검찰의
수사가
제대로
이뤄지지
않고
있다며
같은
내용을
재고발했다.
최근
경찰
고발에
3200억원
상당의
태광산업
EB
발행
시도가
지배구조
강화와
경영세습을
위한
것이라며
회장을
특정경제범죄가중처벌법상
업무상
배임
미수
혐의를
추가했다.
EB는
기업이
보유
중인
다른
회사
주식이나
자사주로
교환할
있는
권리를
부여한
채권을
뜻한다.
회장이
태광산업의
자사주
24.4%를
주당
순자산가치의
1/4수준에
EB를
발행하도록
이사회에
지시해
회사에
막대한
손해를
끼쳤고,
이는
명백한
배임
시도라고
주장했다.
시민단체들은
회장이
EB
발행
결정을
비롯해
주요경영에
개입한
정황이
담긴
녹취록
등을
증거로
제출한
것으로
알려졌다.


태광산업은
EB발행
목적이
신사업
추진
체질
개선을
위한
경영적
판단이라고
강조해
왔다.
그러나
현재
태광산업의
EB
발행은
지난
7월
2일
이후
잠정
연기된
상태다.
주주가치
훼손
논란이
불거진
따른
영향을
받았다는
분석이
나온다.
시민단체와
별개로
2대주주인
트러스톤자산운영(트러스톤)의
EB
발행
가처분
신청도
한몫
거들었다.
트러스톤은
지난
6월
30일
EB
발행을
중단하게
해달라는
가처분
신청을
제기한
있다.
트러스톤은
지난
7월
30일에도
EB
발행
중단을
요구하는
2차
가처분
신청을
법원에
제출했다.
1차
EB
발행
가처분
신청이
태광산업
이사들의
위법
행위
중지를
요청하는
내용이었다면
2차
EB
발행
가처분
신청은
태광산업을
상대로
주주에게
손해를
끼치는
행위의
중지를
요구하는
점에서
대상과
손해
주체
차이가
있다는
트러스톤의
설명이다.
트러스톤은
태광산업이
한국거래소로부터
불성실공시
법인으로
지정된
것과
관련해
"태광산업
태광그룹의
위법하고
불투명한
지배구조가
여실히
드러난
것"이라고
지적했다.
태광산업은
한국거래소로부터
지난
7월
30일
불성실공시
법인으로
지정,
벌점
6점과
제재금
7600만원을
부과받았다.
공시
보도자료로
해당
내용이
먼저
나왔고,
한국거래소는
이를
공정공시
위반으로
판단했다.



"EB
발행,
신성장
동력
확보
위한
경영적
판단"

태광그룹은
일단
회장의
횡령
배임
혐의와
EB
발행
논란
등은
사실과
다르다는
입장이다.
태광그룹은
"시만단체가
경찰
고발장에서
주장한
내용은
전혀
사실관계가
맞지
않는다"며
"아무런
증거가
없는
주장"이라고
밝혔다.
이어
"EB
발행은
신성장
동력
확보를
위한
경영상의
판단으로
지배구조
강화
경영
세습과
관계가
없다"고
강조했다.



김세형
기자
fax123@sportschosun.com

연예 많이본뉴스
1.

구성환, 알고보니 '진짜 건물주'였다 "가난한척 한적 없어"

2.

이경실, 엔터 대표와 불륜설에 대성통곡 "법카로 명품 산다고…울면서 해명" ('신여성')

3.

"유승준=외국인, 돈 더 필요하나"…李 대통령, 입국허가 호소에 10년전 내놓은 답[SC이슈]

4.

지드래곤-양현석, 저작권법 위반혐의 경찰수사…YG 압수수색에 "음원 무단복제 안했다"[종합]

5.

추성훈, 딸 추사랑 하와이 유학 보낸 보람 있네 "외국 친구들 많아 뽀뽀 받아줘"

스포츠 많이본뉴스
