스포츠조선

네이버, 국립생태원과 생물다양성 대응 ESG 업무협약 체결

기사입력 2025-08-13 15:42


네이버, 국립생태원과 생물다양성 대응 ESG 업무협약 체결

네이버가 국립생태원과 생물다양성 대응 및 생태계 보전 강화를 위한 업무협약(MOU)을 체결했다고 13일 밝혔다. 업무협약은 생물다양성 정보 확산, 자연자본 공시(TNFD) 대응, ESG 교육 등 다양한 영역에서 협력을 강화하기 위해 진행됐다.

네이버에 따르면 양사는 업무협약을 바탕으로 자연자본 공시 관련 생태 자문, 생태 전문지식의 다양한 데이터화 및 확산, 사업장 외부 생물다양성 증진 및 복원을 위한 기술 자문, 생태 관련 포럼·심포지엄 공동 개최, 임직원 대상 ESG 교육 등에서 협력한다. 특히 업무협약 이행 결과가 지속될 수 있도록 협력 체계를 구축, 생태정보가 보다 많은 이용자에게 원활히 전달될 수 있도록 공동의 노력을 이어갈 계획이다.

임동아 네이버 대외·ESG정책 리더는 "생물다양성은 기후위기 시대의 핵심 환경 이슈 중 하나"라며 "국립생태원과의 협력을 통해 생태 기반 ESG 실천 역량을 강화하고, 생물다양성 증진 및 복원 등을 위한 다양한 활동을 지속해 나가겠다"고 말했다.


김세형 기자 fax123@sportschosun.com



